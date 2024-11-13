16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СРПП могут наказать остановкой работы на 90 суток Весь общественный транспорт Самары оснастят NFC-табличками с QR-кодом На Авито Авто теперь можно арендовать автомобиль без залога Увеличение стоимости проезда, рост зарплат и новые вагоны: Александр Горшков рассказал о будущем самарского ТТУ ВСК: аварийность в столице сократилась на 11%, но на 12% выросло число ДТП с участием автомобилей такси и каршеринга

Транспорт Транспорт и связь

СРПП могут наказать остановкой работы на 90 суток

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Саратовский территориальный отдел Госморречнадзора Межрегионального территориального управления Ространснадзора по ПФО обратился в Арбитражный суд Самарской области с несколькими заявлениями о привлечении к ответственности ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" (СРПП).

Одно заявление связано с административной ответственностью по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, под которую подпадают нарушения техрегламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. По этой части наказание предусмотрено в виде штрафа от 300 тыс. руб. до 600 тыс. рублей.

Еще три заявления поданы по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за повторное нарушение ч. 2 той же статьи. По этим обращениям санкции подразумевают приостановку деятельности предприятия на 90 суток.

Корреспонденту "Волга Ньюс", пришедшему на заседание суда, стороны отказались пояснять о каких нарушениях техрегламента идет речь. На запрос в Ространснадзоре пока не ответили. 

По информации ИАС Seldon.Basis, МТУ Ространснадзора по ПФО в этом году проведено пять проверок в отношении СРПП. По результатам этих проверок составлены протоколы, которые легли в основу заявлений в суд. 

Последние годы самарское предприятие часто привлекают к административной ответственности через суды с последующими санкциями за нарушения техрегламента. В 2022 и 2023 г. на СРПП накладывали штрафы до 100 тыс. рублей. В числе замечаний - неисправное состояние швартовых и отбойных устройств пассажирской причальной набережной, причалы №3 и 6 были признаны негодными к эксплуатации и требовали капитального ремонта, трещины и провалы на пассажирских причалах и другие нарушения. 

Следует отметить, что заявления надзорных органов предыдущих лет касались более мягкой ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. По ч. 2 и 3 этой же статьи предусмотрено более суровое наказание.

ООО "СРПП", по данным официального сайта компании, является основным перевозчиком пассажиров внутренним водным транспортом по пригородным маршрутам. Флот, обслуживающий пассажиров, состоит из 22 единиц самоходного и 20 единиц несамоходного судна различных типов и назначения. Инфраструктура предприятия включает в себя административное здание (руководство, эксплуатационно-обслуживающий персонал), ремонтную базу и стоянку для отстоя флота. Причалы и другие объекты речного вокзала арендуются предприятием. СРПП обслуживает шесть пригородных маршрутов в различных направлениях. Однако, по информации ИАС Seldon.Basis, деятельность компании последние годы является убыточной.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1