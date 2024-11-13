СРПП могут наказать остановкой работы на 90 суток

Саратовский территориальный отдел Госморречнадзора Межрегионального территориального управления Ространснадзора по ПФО обратился в Арбитражный суд Самарской области с несколькими заявлениями о привлечении к ответственности ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" (СРПП).

Одно заявление связано с административной ответственностью по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, под которую подпадают нарушения техрегламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. По этой части наказание предусмотрено в виде штрафа от 300 тыс. руб. до 600 тыс. рублей.

Еще три заявления поданы по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за повторное нарушение ч. 2 той же статьи. По этим обращениям санкции подразумевают приостановку деятельности предприятия на 90 суток.

Корреспонденту "Волга Ньюс", пришедшему на заседание суда, стороны отказались пояснять о каких нарушениях техрегламента идет речь. На запрос в Ространснадзоре пока не ответили.

По информации ИАС Seldon.Basis, МТУ Ространснадзора по ПФО в этом году проведено пять проверок в отношении СРПП. По результатам этих проверок составлены протоколы, которые легли в основу заявлений в суд.

Последние годы самарское предприятие часто привлекают к административной ответственности через суды с последующими санкциями за нарушения техрегламента. В 2022 и 2023 г. на СРПП накладывали штрафы до 100 тыс. рублей. В числе замечаний - неисправное состояние швартовых и отбойных устройств пассажирской причальной набережной, причалы №3 и 6 были признаны негодными к эксплуатации и требовали капитального ремонта, трещины и провалы на пассажирских причалах и другие нарушения.

Следует отметить, что заявления надзорных органов предыдущих лет касались более мягкой ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. По ч. 2 и 3 этой же статьи предусмотрено более суровое наказание.