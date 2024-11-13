СРПП могут наказать остановкой работы на 90 суток

Саратовский территориальный отдел Госморречнадзора Межрегионального территориального управления Ространснадзора по ПФО обратился в Арбитражный суд Самарской области с несколькими заявлениями о привлечении к ответственности ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" (СРПП).
Одно заявление связано с административной ответственностью по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, под которую подпадают нарушения техрегламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. По этой части наказание предусмотрено в виде штрафа от 300 тыс. руб. до 600 тыс. рублей.
Еще три заявления поданы по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за повторное нарушение ч. 2 той же статьи. По этим обращениям санкции подразумевают приостановку деятельности предприятия на 90 суток.
Корреспонденту "Волга Ньюс", пришедшему на заседание суда, стороны отказались пояснять о каких нарушениях техрегламента идет речь. На запрос в Ространснадзоре пока не ответили.
По информации ИАС Seldon.Basis, МТУ Ространснадзора по ПФО в этом году проведено пять проверок в отношении СРПП. По результатам этих проверок составлены протоколы, которые легли в основу заявлений в суд.
Последние годы самарское предприятие часто привлекают к административной ответственности через суды с последующими санкциями за нарушения техрегламента. В 2022 и 2023 г. на СРПП накладывали штрафы до 100 тыс. рублей. В числе замечаний - неисправное состояние швартовых и отбойных устройств пассажирской причальной набережной, причалы №3 и 6 были признаны негодными к эксплуатации и требовали капитального ремонта, трещины и провалы на пассажирских причалах и другие нарушения.
Следует отметить, что заявления надзорных органов предыдущих лет касались более мягкой ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. По ч. 2 и 3 этой же статьи предусмотрено более суровое наказание.
ООО "СРПП", по данным официального сайта компании, является основным перевозчиком пассажиров внутренним водным транспортом по пригородным маршрутам. Флот, обслуживающий пассажиров, состоит из 22 единиц самоходного и 20 единиц несамоходного судна различных типов и назначения. Инфраструктура предприятия включает в себя административное здание (руководство, эксплуатационно-обслуживающий персонал), ремонтную базу и стоянку для отстоя флота. Причалы и другие объекты речного вокзала арендуются предприятием. СРПП обслуживает шесть пригородных маршрутов в различных направлениях. Однако, по информации ИАС Seldon.Basis, деятельность компании последние годы является убыточной.