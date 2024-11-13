Полиция помешала тольяттинцу разложить по городу 85 закладок с героином

В Самарской области сотрудники ППС задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Ранее судимый за кражу тольяттинец планировал реализовать 85 свертков с героином путем "закладок", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во время патрулирования возле одного из домов на бульваре Здоровья в Автозаводском районе Тольятти сотрудники ППС обратили внимание на подозрительного парня, который что-то прятал в кустах. Увидев полицейских, он начал удирать. Его догнали, задержали и доставили в отдел полиции.

Обыскав задержанного, полиция нашла в карманах его куртки 85 пакетиков с белым порошком. Экспертиза показала, что это героин общей массой более 35 граммов, что относится к крупному размеру. Во время опроса 20-летний подозреваемый рассказал, что в интернете узнал о подработке закладчиком. За солидное вознаграждение он хотел разложить свертки на территории города.

В отношении ранее судимого за преступление имущественного характера возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".