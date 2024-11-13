Полиция помешала тольяттинцу разложить по городу 85 закладок с героином

В Самарской области сотрудники ППС задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Ранее судимый за кражу тольяттинец планировал реализовать 85 свертков с героином путем "закладок", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Во время патрулирования возле одного из домов на бульваре Здоровья в Автозаводском районе Тольятти сотрудники ППС обратили внимание на подозрительного парня, который что-то прятал в кустах. Увидев полицейских, он начал удирать. Его догнали, задержали и доставили в отдел полиции.
Обыскав задержанного, полиция нашла в карманах его куртки 85 пакетиков с белым порошком. Экспертиза показала, что это героин общей массой более 35 граммов, что относится к крупному размеру. Во время опроса 20-летний подозреваемый рассказал, что в интернете узнал о подработке закладчиком. За солидное вознаграждение он хотел разложить свертки на территории города.
В отношении ранее судимого за преступление имущественного характера возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек