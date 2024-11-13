В региональном бюджете 2025 года 182 млрд руб. планируют направить на социальную сферу

На заседании комитета Самарской губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике рассмотрели и рекомендовали к принятию в первом чтении проект закона об областном бюджете на три последующих года.
Проект бюджета — законодательная и финансовая основа для решения многолетних проблем в различных отраслях, направлен на улучшение качества жизни людей.
Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике СГД Виктор Кузнецов отметил, что программа социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы, которую инициировал губернатор Вячеслав Федорищев, получила своё финансово-экономическое подкрепление в проекте областного бюджета.
Основные параметры бюджета на 2025 год запланированы:
— доходы в размере 264 млрд рублей;
— расходы в размере 290 млрд рублей.
В целом доходная часть бюджета 2025 года на 36 миллионов больше, чем доходная часть бюджета 2024 года при принятии его в первой редакции.
Основные параметры бюджета на 2026 год запланированы:
— доходы в размере 275 млрд рублей;
— расходы в размере 295 млрд рублей;
Основные параметры бюджета на 2027 год запланированы:
— доходы в размере 291 млрд рублей;
— расходы в размере 307 млрд рублей.
В расходной части областного бюджета существенная роль отведена финансированию социальных отраслей, таких как социальная политика, образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт — на них направлено 182 млрд рублей, или 63% от общего объема расходов.
"Очень важно то, что более трети всех расходов бюджета — это расходы на развитие социальной сферы — самой чувствительной для людей. И суммы многократно увеличены по сравнению с первой редакцией бюджета 2024 года. Например, на обустройство местных дорог в 2025 году будет направлено в 3,5 раза больше средств; на выполнение обязательств перед детьми-сиротами — в 2,5 раза больше; суммы на ремонт школ также увеличатся в два с половиной раза. И такое увеличение произошло по ряду важнейших направлений", — отметил Виктор Кузнецов.
В частности проектом бюджета на 2025 год предусмотрено:
— 25,6 млрд рублей — на отрасль здравоохранения, плюс средства Территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2025 год в сумме 66,9 млрд, в итоге — 92,5 млрд рублей на здравоохранение;
— 76,4 млрд рублей — на социальную политику;
— 65,9 млрд рублей — на отрасль образования;
— 9,8 млрд рублей — на физическую культуру и спорт;
— 4,3 млрд рублей — на отрасль культуры и кинематографию;
— 2,4 млрд рублей — на охрану окружающей среды.
В числе приоритетных направлений расходов на 2025 год — поддержка участников СВО и их семей (5,3 млрд рублей), поддержка многодетных семей (2,6 млрд рублей, что на 1,3 млрд больше, чем в 2024 году).
Предусмотрены средства на единовременные выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет; дополнительное финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей; увеличение количества путевок в детские оздоровительные организации; обеспечение ежемесячных выплат отдельным работникам почты и другие.
"Несмотря на высокую динамику развития экономики, правительство региона предложило проект бюджета, ориентированный на консервативный сценарий социально-экономического развития. Это оставляет определённый резерв и дает больше возможностей для дальнейшего развития", - отметил Виктор Кузнецов.
По итогам обсуждения законопроект об областном бюджете был рекомендован к принятию в первом чтении.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.