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Законотворчество Власть и политика

В Самарской губдуме сменят председателей и их замов в трех комитетах

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 ноября, пройдет 45-е внеочередное заседание Самарской губернской думы. Судя по повестке, в числе других вопросов будут обсуждаться кадровые перестановки в региональном парламенте.

Так, будет заслушан доклад об освобождении от должности председателя комитета по законодательству, законности и правопорядку и об избрании нового председателя. Сейчас этот пост занимает Екатерина Кузьмичева.

Также от должности на ближайшем заседании планируют освободить зампредседателя комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике (в настоящее время пост занимает Сергей Гринько) и зампредседателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, на котором сегодня находится Елена Сазонова.

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И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

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Вполне логично. На местах виднее.

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Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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