В Самарской губдуме сменят председателей и их замов в трех комитетах

В пятницу, 15 ноября, пройдет 45-е внеочередное заседание Самарской губернской думы. Судя по повестке, в числе других вопросов будут обсуждаться кадровые перестановки в региональном парламенте.

Так, будет заслушан доклад об освобождении от должности председателя комитета по законодательству, законности и правопорядку и об избрании нового председателя. Сейчас этот пост занимает Екатерина Кузьмичева.

Также от должности на ближайшем заседании планируют освободить зампредседателя комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике (в настоящее время пост занимает Сергей Гринько) и зампредседателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, на котором сегодня находится Елена Сазонова.