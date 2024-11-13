В Самарской губдуме сменят председателей и их замов в трех комитетах

В пятницу, 15 ноября, пройдет 45-е внеочередное заседание Самарской губернской думы. Судя по повестке, в числе других вопросов будут обсуждаться кадровые перестановки в региональном парламенте.
Так, будет заслушан доклад об освобождении от должности председателя комитета по законодательству, законности и правопорядку и об избрании нового председателя. Сейчас этот пост занимает Екатерина Кузьмичева.
Также от должности на ближайшем заседании планируют освободить зампредседателя комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике (в настоящее время пост занимает Сергей Гринько) и зампредседателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, на котором сегодня находится Елена Сазонова.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.