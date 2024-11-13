В Самаре водитель Isuzu сбил ребенка и теперь на год станет пешеходом

В Самаре разыскали водителя, сбившего ребенка и уехавшего. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

5 ноября на Зубчаниновском шоссе, в районе дома №56 неизвестный водитель сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Полицейские провели расследование и обнаружили, что в аварии участвовал 68-летний водитель Isuzu.

В результате мужчину привлекли к административной ответственности - лишили водительских прав на год и два месяца.