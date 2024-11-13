"ЭнергосбыТ Плюс" пригласил клиентов поучаствовать в новогодней акции

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" объявляет старт традиционной акции "В Новый год — без долгов!" Для участия в ней клиентам компании необходимо с 1 ноября до 31 декабря 2024 года оплатить начисление за энергоресурсы (отопление и горячее водоснабжение, а также холодное водоснабжение и водоотведение для жителей Автозаводского района Тольятти) за ноябрь, а также внести рекомендуемый платеж за декабрь. Обязательным условием также является отсутствие задолженности за услуги АО "ЭнергосбыТ Плюс".
Всем участникам акции будут списаны пени при их наличии (за исключением взыскиваемых по решению суда). Кроме того, каждый из них примет участие в розыгрыше призов — победители получат кешбэк 1000 рублей на лицевой счёт.
"Новогодняя акция традиционно пользуется большим спросом в Самарской области. Приглашаем принять участие в ней всех клиентов компании и получить приятный бонус от энергетиков", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Акция проводится в Самарской области с 2015 года. За это время её победителями стали свыше двух тысяч человек. Среди них жители столицы региона, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс".
Последние комментарии
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?