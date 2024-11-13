В Самаре вступил в силу приговор по делу "межрегионального ОПС распространителей фальшивых денег"

Недавно апелляционная инстанция Самарского областного суда, рассмотрев жалобы, изменила приговор Волжского районного суда по уголовному делу ОПС, которое, как считают правоохранители, специализировалась на сбыте фальшивых купюр в разных городах России и наркотиков. Об этом говорится в апелляционном определении облсуда.

Напомним, что организатором ОПС, по версии следствия, является самарец Роман Твердохлеб, а его сообщниками Владимир Юдин, Дмитрий Гусаров и Игорь Щербаков.

В 2021 г. в УЭБ и ПК регионального ГУ МВД поступила информация о том, что на запрещенном в РФ сайте Gidra работает магазин FAKE MONEY, который специализируется на сбыте поддельных пятитысячных купюр, мефедрона и марихуаны. Стоимость поддельной купюры составляла около 50% от номинала, оплату принимали в криптовалюте, а доставляли "товар" через тайники или в конвертах курьерской службой.

Во время разоблачительной операции весной 2021 г. правоохранители провели четыре "проверочных закупки". Всего они приобрели через интернет-магазин шесть поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Тайники с ними находились в пос. Дубовый Гай Волжского района, в Красноглинском районе Самары, а также в парке им. 50-летия ВЛКСМ ("Молодежный") на ул. Стара-Загора и на 7-й просеке.

У правоохранителей появилась версия о том, что руководят интернет-магазином FAKE MONEY, а также занимаются сбытом поддельных купюр и наркотиков члены одной преступной группы, в которую, предположительно, входили Роман Твердохлеб, Дмитрий Гусаров, Игорь Щербаков и Владимир Юдин. Также к этой деятельности могли быть причастные и другие.

По версии следствия, создателем ОПС и интернет-магазина был Роман Твердохлеб, а в самом сообществе было три подразделения. Первое подразделение, в которое входили Щербаков и Твердохлеб, занималось организацией деятельности интернет-магазина и непосредственным сбытом наркотиков. Туда же входили еще не менее двух человек, личности которых следствие не смогло установить. Эти люди поставляли крупные партии фальшивок и запрещенных веществ для сбыта через "магазин".

Во второе подразделение входили Юдин и неизвестный. Они занимались хранением, перевозкой и сбытом поддельных банкнот на разных субъектах РФ, в том числе в Самарской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Калининградской области, Нижегородской области, Челябинской области, Тюменской области, Иркутской области, Приморском крае, Пермском крае, Республике Крым, Республике Татарстан. "Товар" рассылали с территории Санкт-Петербурга.

Третье подразделение состояло из Гусарова и еще одного человека, личность которого также не установили. Они хранили, перевозили и сбывали партии поддельных денег в Самаре и области через тайники.

Щербакова задержали 4 ноября 2021 года. Сотрудник УНК регионального ГУ МВД проезжал по Красноглинскому шоссе и заметил припаркованный у обочины Chevrolet Niva, а также двух парней в лесополосе, один из которых что-то искал около пня. Проводившим поиски в траве и был Игорь Щербаков. Парни не смогли объяснить, что они делают в лесу, а оперативник нашел у пня сверток со 100 г мефедрона.

Романа Твердохлеба, Владимира Юдина и Дмитрия Гусарова задержали 10 января 2022 года.

Всем фигурантам дела, в зависимости от роли каждого, предъявили обвинения в незаконном обороте поддельных денег (ч. 3 ст. 186 УК РФ), покушении на незаконный оборот наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. "а" и "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и в причастности к деятельности ОПС (ст. 210 УК РФ). Юдину, Гусарову и Щербакову вменяют в вину участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а Твердохлеба обвиняют в его организации (ч. 1 ст. 210 УК РФ).

Следователи считают, что с декабря 2020 г. по 10 января 2022 г. участники ОПС не менее 28 раз сбывали поддельные купюры и не менее двух раз совершали наркопреступления.

Уголовное дело ОПС рассматривалось в Волжском районном суде, куда поступило 27 июня 2023 года. Процесс вела судья Юлия Каляева. Приговор был оглашен 29 февраля 2024 года.

Как указано в апелляционном определении Самарского облсуда человек с высшим образованием Роман Твердохлеб был признан виновным Волжским районным судом в создании организованного преступного сообщества по ч. 1 ст. 210 УК РФ, в 28 преступлениях предусмотренных ч. 3 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). И в соответствии с ч. ч. 3,4 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний окончательно назначит ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 2 млн рублей. Суд оправдал Романа Твердохлеба в двух преступлениях — покушениях на незаконный оборот наркотиков (ч.3 ст. 30, п. п. "а, г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ) в связи с непричастностью к их совершению, с признанием за ним права на реабилитацию (гл. 18 УПК РФ).

Владимира Юдина суд признал виновным в участии в организованном преступном сообществе по ч. 2 ст. 210 УК РФ и 28 преступлениях предусмотренных ч. 3 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). И путем частичного сложения наказаний окончательно приговорил его к 15 годам заключения в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и со штрафом в размере 2 млн рублей.

Дмитрия Гусарова суд признал виновным в участии в ОПС по ч. 2 ст. 210 УК РФ и 15 преступлениях ч. 3 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Путем частичного сложения наказаний, суд окончательно назначил Гусарову 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, и со штрафом в размере 1, 5 млн рублей.

Игорь Щербаков был признан судом виновным в участии в ОПС по ч.2 ст. 210 УК РФ, пяти преступлениях предусмотренных ч.3 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и двух покушениях на преступления в сфере незаконного оборота наркотиков ч.3 ст. 30, п. "г" 4.4 ст. 228.1 УК РФ. И путем частичного сложения наказаний приговорил его к 16 годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и со штрафом в 900 тысяч рублей.

Как говорится в апелляционном определении, в суде первой инстанции Твердохлеб не признал вину в организации ОПС по ч.1 ст. 210 УК РФ, а в 28 преступлениях по ч.3 ст. 186 УК РФ признал частично. Осужденные Юдин и Гусаров не признали вину в участии в ОПС по ч.2 ст. 210 УК РФ, а в преступлениях, предусмотренных по ч.3 ст. 186 УК РФ признали частично. Щербаков в свою очередь не признал вину в участии в ОПС по ч.2 ст. 210, и в преступлениях по ч.3 ст. 186 УК РФ, а вину в причастности к покушению на незаконный оборот наркотиков по ч.3 ст. 30 п. п. "а, г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ признал частично.

В итоге приговор Волжского районного суда обжаловали адвокаты всех четырех осужденных, а так же Гусаров и Щербаков. И 10 октября 2024 года Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда в составе трех судей рассмотрела их жалобы в открытом судебном заседании.

Как говорится в апелляционном определении Самарского облсуда, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, дополнений к жалобам, выслушав мнения участников процесса, судебная коллегия приходит к следующему:

"Вопреки изложенным в апелляционных жалобах доводам, вывод суда первой инстанции о виновности Твердохлеба, Юдина, Гусарова, Щербакова в совершении преступлений, за которые они осуждены, в том числе Твердохлеб Р.А. по ч.1 ст. 210 УК РФ, Юдин В.С., Гусарова Д. В., Щербакова И.А. по ч.2 ст. 210 УК РФ, соответствует установленным судом фактическим обстоятельствам. Помимо этого, вина осужденных в совершении преступлений обоснована совокупностью исследованных доказательств, проверенных и оцененных судом в соответствии с требованиями ст. ст. 87 и 88 УПК РФ, правомерно признанных относимыми, допустимыми, а в целом достаточными для разрешения дела".

Так же в апелляционном определении облсуда отмечается, что назначенное четырем осужденным наказание, вопреки доводам апелляционных жалоб, не является чрезмерно суровым, соответствует требованиям ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ и является справедливым, по своему виду и размеру оно отвечает закрепленным в уголовном законодательстве РФ целям исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, а также принципам справедливости.

"Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе судебного разбирательства, влекущих отмену приговора, по делу не установлено", — говорится в апелляционном определении Самарского облсуда.

Апелляционным определением приговор Волжского районного суда был изменен.

Суд определил уточнить резолютивную часть приговора указанием о зачете Щербакову в срок отбытия наказания времени его содержания под стражей, в соответствии с ч.3.2 ст. 72 УК РФ.

В остальном приговор Волжского районного суда был оставлен без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

Теперь приговор считается вступившим в законную силу. Но у сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.