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В Самаре идет процесс по делу ОПС распространителей наркотиков и фальшивых купюр

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районном суде Самарской области идет процесс по уголовному делу ОПС, которая, как считают правоохранители, специализировалась на сбыте фальшивых купюр в разных городах России и наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Организатором ОПС, по версии следствия, является 42-летний самарец Роман Твердохлеб, а его сообщниками - 38-летние Владимир Юдин и Дмитрий Гусаров и 27-летний Игорь Щербаков.

В 2021 г. в УЭБ и ПК регионального ГУ МВД поступила информация о том, что на запрещенном в РФ сайте Gidra работает магазин FAKE MONEY, который специализируется на сбыте поддельных пятитысячных купюр, мефедрона и марихуаны. Стоимость поддельной купюры составляла около 50% от номинала, оплату принимали в криптовалюте, а доставляли "товар" через тайники или в конвертах курьерской службой.

Во время разоблачительной операции весной 2021 г. правоохранители провели четыре "проверочных закупки". Всего они приобрели через интернет-магазин шесть поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Тайники с ними находились в пос. Дубовый Гай Волжского района, в Красноглинском районе Самары, а также в парке им. 50-летия ВЛКСМ ("Молодежный") на ул. Стара-Загора и на 7-й просеке.

У правоохранителей появилась версия о том, что руководят интернет-магазином FAKE MONEY, а также занимаются сбытом поддельных купюр и наркотиков члены одной преступной группы, в которую, предположительно, входили Роман Твердохлеб, Дмитрий Гусаров, Игорь Щербаков и Владимир Юдин. Также к этой деятельности могли быть причастные и другие.

По версии следствия, создателем ОПС и интернет-магазина был Роман Твердохлеб, а в самом сообществе было три подразделения. Первое подразделение, в которое входили Щербаков и Твердохлеб, занималось организацией деятельности интернет-магазина и непосредственным сбытом наркотиков. Туда же входили еще не менее двух человек, личности которых следствие не смогло установить. Эти люди поставляли крупные партии фальшивок и запрещенных веществ для сбыта через "магазин".

Во второе подразделение входили Юдин и неизвестный. Они занимались хранением, перевозкой и сбытом поддельных банкнот на разных субъектах РФ, в том числе в Самарской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Калининградской области, Нижегородской области, Челябинской области, Тюменской области, Иркутской области, Приморском крае, Пермском крае, Республике Крым, Республике Татарстан. "Товар" рассылали с территории Санкт-Петербурга.

Третье подразделение состояло из Гусарова и еще одного человека, личность которого также не установили. Они хранили, перевозили и сбывали партии поддельных денег в Самаре и области через тайники.

Щербакова задержали 4 ноября 2021 года. Сотрудник УНК регионального ГУ МВД проезжал по Красноглинскому шоссе и заметил припаркованный у обочины Chevrolet Niva, а также двух парней в лесополосе, один из которых что-то искал около пня. Проводившим поиски в траве и был Игорь Щербаков. Парни не смогли объяснить, что они делают в лесу, а оперативник нашел у пня сверток со 100 г мефедрона.

Романа Твердохлеба, Владимира Юдина и Дмитрия Гусарова задержали 10 января 2022 года.

Всем фигурантам дела, в зависимости от роли каждого, предъявили обвинения в незаконном обороте поддельных денег (ч. 3 ст. 186 УК РФ), покушении на незаконный оборот наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. "а" и "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и в причастности к деятельности ОПС (ст. 210 УК РФ). Юдину, Гусарову и Щербакову вменяют в вину участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а Твердохлеба обвиняют в его организации (ч. 1 ст. 210 УК РФ).

Следователи считают, что с декабря 2020 г. по 10 января 2022 г. участники ОПС не менее 28 раз сбывали поддельные купюры и не менее двух раз совершали наркопреступления.

В Волжском районном суде процесс ведет судья Юлия Каляева. По делу уже прошло несколько заседаний, следующее назначено на 10 октября. Обвиняемым грозят длительные сроки заключения.

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