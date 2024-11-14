Трое жителей Самарской области получили сроки за похищение подростка

В Самарской области суд вынес приговор троим местным жителям, которых обвиняли в похищении человека и разбое. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В декабре 2022 г. злоумышленники напали на 16-летнего парня, затащили его в машину, избили и требовали отдать им деньги. Убедившись, что денег у подростка нет, похитители забрали у него телефон и вытолкнули из машины.
Суд приговорил обвиняемых к срокам от пяти с половиной до семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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