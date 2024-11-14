Самарских предпринимателей научат справляться с выгоранием и стрессом

14 ноября в 19:00 состоится встреча Клуба предпринимательства StartupSamara, которая пройдет онлайн и будет посвящена теме "Теория Внутреннего Сгорания. Как вырваться из ловушки выгорания и стресса". Участники смогут узнать, как справляться с эмоциональным выгоранием и сохранять внутренний баланс в условиях высокой нагрузки.
Гостем встречи станет Алексей Цветков — предприниматель и эксперт по видеомаркетингу, который лично прошел через выгорание и разработал эффективные методы восстановления и управления стрессом, позволяющие не только справляться с выгоранием, но и использовать его для роста бизнеса.
Алексей с нуля развил два YouTube-канала с аудиторией более 100 000 подписчиков и общим количеством просмотров свыше 59 миллионов, создал онлайн-школу и основал клуб для психологов и коучей, где обучает продвижению через короткие видео.
Программа встречи включает:
- Путь предпринимателя: как распознать первые сигналы выгорания и предотвратить кризис.
- Хочу и надо: отличие истинных желаний от навязанных обязанностей и их влияние на баланс между работой и жизнью.
- Тело и стресс: реакции тела на постоянное напряжение и признаки надвигающегося выгорания.
- Три шага для восстановления: практические методы для выхода из состояния глубокого выгорания и восстановления энергии.
- Стресс и выгорание как союзники: как использовать стресс для роста и открывать новые возможности для бизнеса.
Участие в мероприятии бесплатное, регистрация доступна по ссылке: e.startupsamara.ru/burningman.
Организатором мероприятия выступает Региональный центр инноваций StartupSamara. Мероприятие проводится по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.