Председателем Волжского районного суда Самарской области стала Светлана Миронова

В четверг, 14 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым председателем Волжского районного суда Самарской области назначена Светлана Миронова, а судьей Самарского областного суда - Елена Решетникова. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.
Напомним, в апреле стало известно, что на пост председателя Волжского районного суда претендует зампред Советского районного суда Самары Светлана Миронова. Она работала заместителем председателя Советского районного суда с декабря 2019 года, а до этого была судьей этого же суда и мировым судьей судебного участка № 21 в Красноглинском районе Самары.
Должность председателя Волжского районного суда освободилась в связи с тем, что занимавшая ее Валентина Сабанова в декабре 2023 г. возглавила Самарский районный суд.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...