Председателем Волжского районного суда Самарской области стала Светлана Миронова

В четверг, 14 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым председателем Волжского районного суда Самарской области назначена Светлана Миронова, а судьей Самарского областного суда - Елена Решетникова. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Напомним, в апреле стало известно, что на пост председателя Волжского районного суда претендует зампред Советского районного суда Самары Светлана Миронова. Она работала заместителем председателя Советского районного суда с декабря 2019 года, а до этого была судьей этого же суда и мировым судьей судебного участка № 21 в Красноглинском районе Самары.

Должность председателя Волжского районного суда освободилась в связи с тем, что занимавшая ее Валентина Сабанова в декабре 2023 г. возглавила Самарский районный суд.