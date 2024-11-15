Членов правительства Самарской области обяжут приносить присягу

Регламент работы правительства Самарской области скорректируют. Все члены будут приносить присягу. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на заседании губдумы в пятницу, 15 ноября.

"Введите в регламент, чтобы все члены правительства присягу приносили публично в губдуме. Ведь дума — законодательный орган, который в некотором смысле контролирует правительство. Вот сюда чтобы выходил каждый и клялся, а потом спросить его можно было не только по закону, но еще и по понятиям с точки зрения подходов некоторых", — сказал глава региона, обращаясь к главе правительства Михаилу Смирнову.

Судя по всему, это станет частью административной реформы, которую инициировал губернатор. В правительстве появятся новые министерства. Также планируется сокращение штата чиновников.