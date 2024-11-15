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Законотворчество Власть и политика

Назначение Владимира Дуцева главой комитета губернской думы не состоялось

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Готовившееся назначение Владимира Дуцева главой комитета Самарской губернской думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции вызвало вопросы у губернатора Вячеслава Федорищева.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, состоялось заседание губернской думы, на котором в числе прочего назначили на должности заместителя председателя парламента Екатерину Кузьмичеву. Ранее появлялась информация, что освобожденное ею место председателя комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции займет Владимир Дуцев.

Однако Дуцев на заседании отсутствовал. Как выяснилось из речи Вячеслава Федорищева, взявшего слово перед депутатами, Дуцев своей неявкой мог попытаться избежать неприятного разговора.

"Я хотел с ним поговорить, мне непонятно, каким образом ввели в заблуждение председателя думы и назначили (или не назначили) руководителем комитета человека, который по комитету по этике не проходил", - пояснил губернатор, упомянув также, что основанием неявки Владимира Дуцева стал якобы больничный лист, которого на самом деле не было.

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