Назначение Владимира Дуцева главой комитета губернской думы не состоялось

Готовившееся назначение Владимира Дуцева главой комитета Самарской губернской думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции вызвало вопросы у губернатора Вячеслава Федорищева.
Напомним, в пятницу, 15 ноября, состоялось заседание губернской думы, на котором в числе прочего назначили на должности заместителя председателя парламента Екатерину Кузьмичеву. Ранее появлялась информация, что освобожденное ею место председателя комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции займет Владимир Дуцев.
Однако Дуцев на заседании отсутствовал. Как выяснилось из речи Вячеслава Федорищева, взявшего слово перед депутатами, Дуцев своей неявкой мог попытаться избежать неприятного разговора.
"Я хотел с ним поговорить, мне непонятно, каким образом ввели в заблуждение председателя думы и назначили (или не назначили) руководителем комитета человека, который по комитету по этике не проходил", - пояснил губернатор, упомянув также, что основанием неявки Владимира Дуцева стал якобы больничный лист, которого на самом деле не было.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.