В Самарской губернской думе назначат нового зампреда

В пятницу, 15 ноября, должно состояться внеочередное заседание Самарской губернской думы. Один из вопросов в опубликованной повестке - избрание заместителя председателя губернской думы.
Официально фамилия претендента пока не названа. Но, по словам источников Волга Ньюс, рассматривается кандидатура Екатерины Кузьмичевой. Ранее она была председателем комитета Самарской губернской думы по законодательству, законности и правопорядку. Кузьмичева также исполняла обязанности руководителя фракции "ЕР" после того, как пост оставил Александр Живайкин. Именно Живайкин был также заместителем председателя Самарской губдумы - предположительно, его место здесь и должна теперь занять Кузьмичева.
По неофициальным данным, уходу Живайкина предшествовали его жалобы руководству партии на депутата Государственной думы Александра Хинштейна. Доводы Живайкина не нашли подтверждения, и вскоре он стал лишаться должностей.
Комитет по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции, которым руководила Кузьмичева, теперь, предположительно, возглавит Владимир Дуцев. Последний входил в комитет по бюджету.
Вопрос о назначении главы комитета по правопорядку рассмотрят также 15 ноября. Помимо этого, от должности на ближайшем заседании планируют освободить зампредседателя комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике и зампредседателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.