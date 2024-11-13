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Законотворчество Власть и политика

В Самарской губернской думе назначат нового зампреда

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 ноября, должно состояться внеочередное заседание Самарской губернской думы. Один из вопросов в опубликованной повестке - избрание заместителя председателя губернской думы.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Официально фамилия претендента пока не названа. Но, по словам источников Волга Ньюс, рассматривается кандидатура Екатерины Кузьмичевой. Ранее она была председателем комитета Самарской губернской думы по законодательству, законности и правопорядку. Кузьмичева также исполняла обязанности руководителя фракции "ЕР" после того, как пост оставил Александр Живайкин. Именно Живайкин был также заместителем председателя Самарской губдумы - предположительно, его место здесь и должна теперь занять Кузьмичева.

По неофициальным данным, уходу Живайкина предшествовали его жалобы руководству партии на депутата Государственной думы Александра Хинштейна. Доводы Живайкина не нашли подтверждения, и вскоре он стал лишаться должностей.

Комитет по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции, которым руководила Кузьмичева, теперь, предположительно, возглавит Владимир Дуцев. Последний входил в комитет по бюджету.

Вопрос о назначении главы комитета по правопорядку рассмотрят также 15 ноября. Помимо этого, от должности на ближайшем заседании планируют освободить зампредседателя комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике и зампредседателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике.

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