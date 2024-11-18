В Самарской области составят рейтинги чиновников и депутатов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил своей администрации подготовить и внедрить с 1 января 2025 г. систему рейтингования публичных должностных лиц. Информация об этом прозвучала на оперативном совещании в понедельник, 18 ноября.

По словам главы региона, планируется, что система будет работать в отношении членов правительства и депутатов губернской думы.

«Будет оцениваться их активность в общении с жителями и результативность. Предложение по рейтингованию депутатов будет прописано в соглашении, которое планируется заключить с губдумой. Членам парламента будет предложено за него проголосовать. Голосование будет открытым», - рассказал Вячеслав Федорищев.

Также на совещании губернатор анонсировал изменят подход к работе по борьбе с коррупцией в правительстве Самарской области. Чиновников собираются проверять на детекторе лжи.