В Самарской области составят рейтинги чиновников и депутатов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил своей администрации подготовить и внедрить с 1 января 2025 г. систему рейтингования публичных должностных лиц. Информация об этом прозвучала на оперативном совещании в понедельник, 18 ноября.
По словам главы региона, планируется, что система будет работать в отношении членов правительства и депутатов губернской думы.
«Будет оцениваться их активность в общении с жителями и результативность. Предложение по рейтингованию депутатов будет прописано в соглашении, которое планируется заключить с губдумой. Членам парламента будет предложено за него проголосовать. Голосование будет открытым», - рассказал Вячеслав Федорищев.
Также на совещании губернатор анонсировал изменят подход к работе по борьбе с коррупцией в правительстве Самарской области. Чиновников собираются проверять на детекторе лжи.
Последние комментарии
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
На послерыбьи и рак рыба...