Третьяковка в Самаре выиграла премию "Музейный Олимп"

Филиал Третьяковской галереи в Самаре получил главную награду — звание Музея России 2024 года.

Кроме того, Музей Фабрики-кухни взял золотой диплом премии в номинации "Лучший архитектурный музейный проект". Также Фабрика-кухня стала лауреатом платинового диплома международной премии "Золотой Трезини-2024" в номинации "Лучший реализованный проект реставрации".

О наградах рассказал директор Третьяковки в Самаре Михаила Савченко: "Премия "Музейный Олимп" учреждена Международной ассоциацией музеев, российским отделением ИКОМ. Мы прошли большой путь, чтобы получить эту почетную профессиональную премию и признание музейного сообщества. После подачи заявки к нам приезжал эксперт премии, затем мы ездили на защиту проекта перед жюри — рассказывали о том, как создавали музей, какие проекты были реализованы на этапе, когда здание было на реконструкции, как мы формировали команду, в чем заключалась концепция и идея нашего филиала, и, конечно, о тех проектах, которые сейчас идут и планируются в дальнейшем. По итогам этой защиты мы получили очень большой отклик и победили в зрительском голосовании.

В пятницу стало известно, что наш музей победил по итогам голосования жюри в категории "Музей года". Это важное признание именно работы команды, потому что музейщики лучше всех понимают, что любой музей — это прежде всего люди. Третьяковка в Самаре — это не только здание, прекрасный конструктивистский памятник, спасенный и восстановленный, но это еще и дом для команды профессионалов, одной из лучших в стране, которая, я уверен, будет всех радовать еще большим количеством различных проектов, выставок, идей".