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"Ростелеком" и "Лента" успешно протестировали платформу "Аврора Центр" для управления мобильными устройствами в ретейле

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" и торговая сеть "Лента" завершили совместную работу по тестированию платформы "Аврора Центр" для управления корпоративными мобильными устройствами ретейлера. Результаты проведенного тестирования подтвердили, что платформа полностью соответствует требованиям к корпоративной мобильности одного из крупнейших российских ретейлеров и индустрии розничной торговли в целом. "Аврора Центр" позволяет централизованно управлять парком устройств, распространять корпоративные приложения, доставлять файлы и выполнять скрипты, а также ограничивать доступ пользователя к настройкам и приложениям устройства, не связанным с рабочими задачами.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Корпоративный парк устройств "Ленты" включает около 10 тыс. разных гаджетов для работы в системе ретейла: терминалы сбора данных различных производителей, прайс-чекеры, а также смартфоны и планшеты. Оборудование используется в ключевых бизнес-процессах — сканировании, приемке и инвентаризации товаров на складских площадках, распределенных по всей стране. Приостановка этих процессов из-за некорректно работающих устройств и ПО несет риски финансовых и репутационных потерь для компании. При этом управление устройствами усложняется тем, что они работают на различных версиях ОС Android. После ухода ряда игроков с российского рынка ретейлеру потребовалась отечественная альтернатива.

Технологическая лаборатория B2E "Ростелекома" в сотрудничестве с ИТ-специалистами торговой сети "Супер Лента" (формат супермаркетов в структуре компании "Лента") адаптировала платформу "Аврора Центр" для управления устройствами на ОС Android. Отдельно стоит отметить режим "Киоск", функционал которого позволяет ограничивать доступ пользователя к настройкам и приложениям устройства, не связанным с выполнением должностных обязанностей, и делает доступными только необходимые для работы ресурсы. Все устройства могут быть настроены в едином корпоративном стиле, включая порядок расположения приложений.

Предполагается, что по итогам опытно-промышленной эксплуатации использование "Авроры Центр" обеспечит "Ленте" контроль над всем парком устройств и корпоративными данными, снизит затраты и время на ввод гаджетов в эксплуатацию, а также гарантирует высокий уровень безопасности управления с минимальным привлечением администраторов.

Проект реализован в рамках меморандума о сотрудничестве, который "Ростелеком" и "Лента" подписали в 2022 году. Партнерство компаний заключается в том числе в организации и совместном создании, пилотировании, тестировании и внедрении ИКТ и инновационных решений в отрасли ретейла.

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