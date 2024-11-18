Самарская область вошла в ТОП-5 регионов страны по уровню и качеству развития некоммерческого сектора

Самарская область заняла 4 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню и качеству развития некоммерческого сектора "Регион — НКО" 2024 года. Эксперты агентства "РАЭКС-Аналитика" высоко оценили активную деятельность НКО в регионе, господдержку некоммерческого сектора, а также социальную значимость работы, которую реализуют инициативные команды.

Поддержка этого направления — один из приоритетов программы социально-экономического развития региона. "Мы продолжим реализацию нашего конкурса социальных проектов СОНКО, а также сохраним поддержку муниципальных программ развития этого сектора", — подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.

В 2024 году на участие в конкурсе было подано более 200 заявок, а победителями стали 63 проекта. Особое внимание в этом году — проектам в области патриотического воспитания, укрепления института семьи и направленным на поддержку участников СВО. Благодаря софинансированию Фонда президентских грантов, общий объем грантового фонда в этом году составил 88,3 млн рублей.

"Роль социально-ориентированных НКО в формировании социального климата на территории Самарской области возрастает с каждым годом. Все они вносят свой вклад в решение важных социальных задач: поддержка незащищенных категорий граждан, трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка участников СВО и их семей. И мы активно работаем с инициативными командами, поддерживая их идеи и проекты", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

С 2019 года минэкономразвития субсидирует муниципалитеты для реализации их собственных программ развития СОНКО, в том числе — грантовой поддержки социальных проектов. Сегодня такие программы действуют в 32 муниципальных образованиях, а в 2024 году по итогам конкурса получателями субсидии стали 15 городов и районов.

Ранее были озвучены результаты ежегодного рейтинга регионов по реализации механизмов поддержки социального сектора в 2023 году, по итогам которого Самарская область вошла в первую пятерку субъектов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО.

Сегодня в Самарской области статус социального имеют 255 региональных предприятий. Им доступны специальные инструменты поддержки: консультационная и образовательная поддержка, налоговые льготы, льготные микрозаймы Гарантийного фонда. Социальный бизнес также может привлекать грантовую поддержку. Ознакомиться с перечнем актуальных мер поддержки социальные предприниматели могут на сайте mybiz63.ru или в одном из центров "Мой бизнес", работающих в регионе.