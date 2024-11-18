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Общество

Проект "Семейная Гостиная" приглашает молодые семьи региона на соревнования

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Год семьи в Самарской области продолжается масштабный проект "Семейная Гостиная", направленный на укрепление традиционных семейных ценностей среди молодежи и молодых семей региона.

За сентябрь и октябрь в проекте приняли участие более 800 молодых людей, и теперь организаторы приглашают семьи на спортивные соревнования, которые состоятся 29 ноября в спорткомплексе "Олимп" по адресу: Красноглинское шоссе, 42.

Семейные соревнования станут ярким и запоминающимся событием для участников и гостей мероприятия. Уже с 9:00 для всех желающих начнут работу интерактивные площадки, предлагая увлекательные активности и развлечения для всей семьи. В 10:00 стартуют сами соревнования для семейных пар, которые смогут продемонстрировать свои спортивные навыки, командный дух и сплоченность.

Программа включает захватывающие соревнования на надувных аттракционах, таких как "Путь спартанца", "Гладиаторский бой", надувной дартс и надувные лыжи.

Регистрация на участие открыта до 27 ноября по ссылке. В проекте могут принять участие семейные пары в двух категориях:
— Семейная пара с ребенком в возрасте от 8 до 13 лет (одному из родителей должно быть не более 35 лет включительно);
— Семейная пара с ребенком в возрасте от 14 до 17 лет (возраст родителей не ограничен). Все участники получат памятные призы, а победители будут награждены специальными подарками.

Проект "Семейная Гостиная" является частью программы комплексного развития молодежи Самарской области "Регион для молодых" и реализуется в рамках национального проекта "Образование" при поддержке правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи. В рамках проекта также проходят встречи со студентами, психологические и юридические консультации для молодых семей, а также мастер-классы, арт- и кинотерапия. 

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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