Мужчина погиб под колесами иномарки в Кинельском районе

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В понедельник, 18 ноября, в 18:20 на ул. Винновка в с. Домашкино Кинельского района, 46-летний водитель автомобилем Renault сбил пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.