Самарская Губернская Дума примет участие во Всероссийском дне правовой помощи детям

В Самарской области 20 ноября на площадках органов публичной власти и профильных организаций запланировано провести более двухсот различных мероприятий по оказанию правовой помощи детям. Это консультации и онлайн-встречи, приемы должностными лицами и круглые столы, семинары и горячие линии.

В областном парламенте в этот день будет организована горячая линия. По телефону (846) 242-25-85 родители, опекуны, попечители смогут получить бесплатную юридическую консультацию специалистов Главного управления правового обеспечения аппарата Думы регионального парламента по вопросам прав детей, юридических аспектов опеки, алиментных обязательств и другим правовым вопросам детско-родительских отношений. Горячая линия будет работать с 9-00 до 17-30.

Как отметил Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, в нашем регионе создана целая сеть подразделений Государственного юридического бюро, которая позволяет обеспечить равную доступность оказания правовой помощи и регулируется областным законом. "Всероссийский день правовой помощи детям проводится в России уже в двенадцатый раз. Напомню, что Самарская область была в числе первых российских регионов, где ещё до принятия федерального закона начала формироваться система оказания бесплатной юридической помощи", — рассказал спикер областного законодательного собрания.

Подробная информация обо всех мероприятиях в рамках Всероссийского дня правовой помощи размещена по данной ссылке.