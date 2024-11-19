Выплата участникам СВО, получившим инвалидность, увеличили до 4 млн рублей

По решению президента РФ Владимира Путина для бойцов, которые в результате ранения, травмы или контузии стали инвалидами, предусмотрены единовременные выплаты в сумме 4 млн рублей.

Размер выплаты будет определяться с учетом компенсации, произведенной при получении увечья. То есть 3 млн руб. боец может получить за тяжелое ранение, а затем, после установления инвалидности — еще 1 млн рублей.

Единовременную выплату будет производить Госфонд поддержки участников СВО "Защитники отечества".

"Президент России принял решение о повышении выплат за повлекшие инвалидность тяжелые ранения, полученные военнослужащими во время проведения специальной военной операции, с 3 млн руб., как это было раньше, до 4 млн рублей.

При этом, эти меры будут распространяться на всех военнослужащих, получивших ранения с начала СВО, а именно с 24.02.2024 года. Всем военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в ходе специальной военной операции, будет дополнительно выплачен 1 млн рублей.

Выплаты будут производиться после утверждения Правительством Российской Федерации соответствующего порядка их назначения и осуществления, который мы ожидаем в самое ближайшее время", — отметила руководитель самарского филиала Фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.

Для оперативного получения выплаты ветерану СВО необходимо обратиться к своему социальному координатору госфонда по месту жительства удобным для него способом: созвониться и посетить лично социального координатора либо записаться на прием через портал Госуслуг.

На первичный прием необходимо взять полный комплект документов, удостоверяющих личность, а также подтверждающих участие в СВО, медицинские документы. Адреса и телефоны социального координатора можно найти по ссылке.

Сегодня в Самарской области создана комплексная система поддержки участников, ветеранов СВО и их близких. По решению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе введены выплаты за ранения, увеличено количество мер поддержки, которые распространяются на членов семей военнослужащих. Принято решение о выделении 10 млн руб. на обеспечение лекарственными препаратами участников СВО, подлежащих увольнению с военной службы, но еще не уволенных. Большое внимание уделяется социализации тем, кто вернулся из зоны проведения спецоперации, в том числе, через спорт. Регион стал одним из первых, где были созданы команды по следж-хоккею из ветеранов СВО. Кроме того, в продолжение федеральной программы "Время героев" реализуется региональная — "Школа героев". Она создана по инициативе главы региона, чтобы ветераны, участники СВО, члены семей героев могли получить необходимые навыки и компетенции и трудиться на самарской земле.