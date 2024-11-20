Александр Солдатенков сыграл за сборную России, которая обыграла Сирию - 4:0

Во вторник, 19 ноября, национальная сборная России на стадионе "Сталинград Арена" встречалась со сборной Сирии.
Защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 64 минуте.
Встреча завершилась победой сборной России со счетом 4:0.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️