Ресурсные и управляющие компании Самары объединились в борьбе с должниками

Гарантирующие поставщики коммунальных услуг "РКС-Самара" и "СамГЭС", а также управляющая компания "Коммунресурс" объединили усилия в борьбе с должниками и вышли на совместное отключение. Об этом сообщили в пресс-службе "РКС-Самара".

Одним из первых лишился коммунальных благ житель дома в 16 квартале поселка Мехзавод: абонент накопил долг более 170 тысяч рублей за электричество, холодную воду, канализацию и за обслуживание дома. На связь никак не выходил, уведомления игнорировал. В результате ему затампонировали канализацию и отключили электроснабжение в квартире.

Следующим без коммунальных услуг остался житель 472 дома по пр. Карла Маркса - там долг за свет, воду и работу УК первысил 150 тысяч. Теперь должникам нужно оплатить не только все квитанции, но и демонтаж заглушки, и повторное подключение электроэнергии - в целом, около 10000 рублей дополнительно. Добавить к этому возросшие размеры госпошлин при судебных разбирательствах - и коммунальные долги становятся серьезным ударом по бюджету.

"Действующее законодательство установило обязательный срок для оплаты - 10-е число каждого месяца, - подчеркивает начальник управления по работе с физлицами "РКС-Самара" Надежда Самарина. - Не имеет значения, большую или маленькую сумму накопил абонент. Если оплаты нет два платежных периода, то уже можно отключать услугу. Уведомления об отключении размещены на каждой квитанции, по закону этого достаточно".

"Должники выбраны не случайно - это платежеспособные граждане, которые накопили задолженность и перед УК, и перед ресурсными организациями, - добавляет директор УК "Коммунресурс" Леонид Пугачев. - Долг жильцов перед УК "Коммунресурс" более 100 млн рублей. На эти средства можно было бы отремонтировать десятки крыш, подъездов, внутридомовых сетей, тротуаров".

Прежде чем отключить услуги, ресурсные компании пытаются выйти на связь с должником: оставляют уведомления, звонят, пишут, приходят лично, учитывают платежеспособность. "Мы занимаемся тем, что всеми доступными способами уведомляем потребителей об имеющейся том, что у них есть задолженность, чтобы побудить их данную задолженность урегулировать в добровольном порядке, погасить здесь и сейчас", - объясняет и.о. начальника управления реализации управления электроэнергии АО "СамГЭС" Дмитрий Кучканов.

Отключения будут проводиться регулярно, "СамГЭС" ежемесячно проводит 3000 выездов по адресам должников, а "РКС-Самара" уже предупредили о долгах 45 тысяч абонентов. Ресурсные организации и управляющая компания призывают должников не прятаться и не доводить ситуацию до отключения услуг - выйти на связь, погасить задолженности или оформлять рассрочку.