"ЭнергосбыТ Плюс" принял участие в работе VI форума управляющих компаний Самарской области

Технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев выступил на VI форуме управляющих компаний региона. Он рассказал участникам отраслевого мероприятия о необходимости установки общедомовых узлов учёта тепловой энергии и преимуществах оплаты за отопление по счётчику.

Форум управляющих компаний, организованный Общественной палатой Самарской области, в очередной раз собрал представителей обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций, контролирующих органов и подрядных предприятий. Основная цель — подведение итогов работы управляющих компаний за год и обсуждение ключевых вопросов, с которыми они сталкиваются в своей работе.

"Установка общедомовых приборов учета тепла — требование российского законодательства. Причём жилые дома, установившие эти счётчики, заметно сокращают свои затраты на теплоснабжение — оплата по нормативу выше, чем по прибору. В дальнейшем такие многоквартирные дома смогут продолжить курс на экономию общедомовых затрат за счёт внедрения энергоэффективных мероприятий", — отметил технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.

Кроме того, в ходе VI форума управляющих компаний Самарской области участники обсудили перспективы перехода региона на оплату за тепло по принципу 1/7. Согласно этой схеме, жильцы многоквартирных домов платят за фактический объём потребления ресурса лишь в течение семи месяцев, когда предоставляется услуга. Ввод новой системы платежей совместно с внедрением энергосберегающих мероприятий поможет потребителям снижать общую сумму расходов за отопление.