"ЭнергосбыТ Плюс" принял участие в работе VI форума управляющих компаний Самарской области

Технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев выступил на VI форуме управляющих компаний региона. Он рассказал участникам отраслевого мероприятия о необходимости установки общедомовых узлов учёта тепловой энергии и преимуществах оплаты за отопление по счётчику.
Форум управляющих компаний, организованный Общественной палатой Самарской области, в очередной раз собрал представителей обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций, контролирующих органов и подрядных предприятий. Основная цель — подведение итогов работы управляющих компаний за год и обсуждение ключевых вопросов, с которыми они сталкиваются в своей работе.
"Установка общедомовых приборов учета тепла — требование российского законодательства. Причём жилые дома, установившие эти счётчики, заметно сокращают свои затраты на теплоснабжение — оплата по нормативу выше, чем по прибору. В дальнейшем такие многоквартирные дома смогут продолжить курс на экономию общедомовых затрат за счёт внедрения энергоэффективных мероприятий", — отметил технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
Кроме того, в ходе VI форума управляющих компаний Самарской области участники обсудили перспективы перехода региона на оплату за тепло по принципу 1/7. Согласно этой схеме, жильцы многоквартирных домов платят за фактический объём потребления ресурса лишь в течение семи месяцев, когда предоставляется услуга. Ввод новой системы платежей совместно с внедрением энергосберегающих мероприятий поможет потребителям снижать общую сумму расходов за отопление.
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если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?