Парламентарии отправили гуманитарный груз нашим бойцам в зону СВО

20 ноября депутаты фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Самарской Губернской Думе вместе с коллегами из Думы Самары отправили очередную партию полезного груза для бойцов в зону проведения специальной военной операции.

Более 700 тысяч рублей для дополнительного обеспечения в зоне СВО было собрано депутатами в короткие сроки. Были закуплены генераторы, рации, электропилы, плащ-палатки, лекарства, индивидуальные наборы для бойцов и многое другое. Как отметил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, с наступлением холодной погоды бойцам особенно необходимы теплые вещи и специальная техника для обогрева.

"С самого начала специальной военной операции депутаты Самарской Губернской Думы собирают и отправляют гуманитарные грузы, с дополнительной помощью для наших бойцов. И депутаты, и социально ориентированный бизнес, и жители Самарской области делают это не задумываясь, такой у нашего общества сейчас настрой — все для Победы. А победим мы обязательно, в этом нет никаких сомнений! И помогать будем до тех пор, пока это будет необходимо", — уверен Геннадий Котельников.

Только с начала 2024 года депутатами фракции было собрано 38,5 миллионов рублей. Всего же, с момента начала специальной военной операции участникам СВО, жителям приграничных территорий было отправлено грузов на сумму более 250 миллионов рублей. Как подчеркнула заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Екатерина Кузьмичева, в сборе средств и покупке необходимого приняли участие все депутаты парламентского объединения.

"Сегодняшняя работа, которую мы выполнили вместе с коллегами, очень порадовала. Не было ни одного, кто отказался бы от участия в этом процессе. Депутаты перечисляли средства, сами покупали генераторы, договаривались с волонтерами о пошиве складных носилок, плащ-палаток, организовывали благотворительные мероприятия, средства от которых также были направлены на покупку необходимых вещей для бойцов. И эта большая работа будет продолжена", — отметила Екатерина Кузьмичева.

Председатель Думы г. о. Самара Алексей Дегтев рассказал: "Своих не бросаем!" — под этим девизом объединились все неравнодушные самарцы, главная цель которых — помочь нашим военнослужащим и приблизить долгожданную Победу. Практически каждый месяц депутаты городской думы доставляют гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Это дополнительный инструмент и спецсредства, так необходимые нашим бойцам, продукты питания и бытовые принадлежности, которые немного облегчат тяжёлый быт военных условий. И, конечно, письма, передающие тёплую весточку из родного дома. Мы — вместе, а значит Победа будет за нами!" — подчеркнул Алексей Дегтев.

В ближайшие дни гуманитарный груз, оправленный из Самарской Губернской Думы, будет доставлен по назначению.