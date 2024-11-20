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ДТП Происшествия

Глава СК РФ заинтересовался результатами проверки по факту ДТП в Сызрани, в котором пострадала супружеская пара

МОСКВА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК России дал ряд поручений по обращению о травмировании супружеской пары в результате ДТП в Сызрани, сообщает Информационный центр СК России.

К Александру Бастрыкину обратилась жительница Самарской области по вопросу непривлечения к уголовной ответственности виновника ДТП в Сызрани, в результате которого она и ее супруг получили телесные повреждения. В декабре прошлого года водитель неславянской внешности, управляя пассажирским автобусом, сбил супружескую пару, пересекавшую проезжую часть ул. Выборгской по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии заявительница в тяжелом состоянии была госпитализирована, ей потребовалось длительное стационарное лечение. Ее супруг получил переломы ребер. Однако до настоящего времени сотрудниками органов внутренних дел уголовное дело по данному факту не возбуждено, виновный наказания не понес.

СУ СК России по Самарской области инициировало вопрос передачи материала проверки по данному факту из органов внутренних дел в свое производство.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину принять предусмотренные законом меры к передаче и получению материала процессуальной проверки в производство подчиненных следователей. Кроме того, А. И. Бастрыкин поручил А. В. Воеводину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", - уточнили в федеральном ведомстве.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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