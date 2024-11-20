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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области продолжается акция "В Новый год - без долгов!"

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что у жителей региона из числа клиентов энергокомпании есть возможность присоединиться к традиционной акции "В Новый год - без долгов!" Всем ее участникам будут списаны пени, а победители праздничного розыгрыша получат кешбэк 1000 рублей на лицевой счёт.

Для участия в акции "В Новый год - без долгов!" клиентам компании необходимо до 31 декабря 2024 года оплатить начисление за энергоресурсы (отопление и горячее водоснабжение, а также холодное водоснабжение и водоотведение для жителей Автозаводского района Тольятти) за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь. Обязательным условием также служит отсутствие задолженности за услуги АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
Природа
Фестивали
Музеи
Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
Приветливые люди
Всего проголосовало: 193
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