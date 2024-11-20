В Самарской области продолжается акция "В Новый год - без долгов!"

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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что у жителей региона из числа клиентов энергокомпании есть возможность присоединиться к традиционной акции "В Новый год - без долгов!" Всем ее участникам будут списаны пени, а победители праздничного розыгрыша получат кешбэк 1000 рублей на лицевой счёт.