На "Транспортной неделе" в Москве обсудили разработку стратегии транспортной реформы в Самарской области

Первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов принял участие в работе XVIII международного форума и выставки "Транспорт России".

В ходе главного ежегодного отраслевого мероприятия он посетил заседание комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Государственной думы Федерального Собрания РФ "О мерах по развитию внутреннего водного транспорта", семинар "Эффекты реализации и перспективы развития интеллектуальных транспортных систем в субъектах Российской Федерации", а также пленарную дискуссию "Эффективная транспортная система. Ключевые элементы" и другие площадки форума.

С целью обсуждения актуальных для области вопросов в сфере транспортного сообщения Сергей Карпов провел ряд рабочих встреч.

Так, на встрече с транспортным научно-исследовательским и проектным институтом "МосТрансПроект" обсудили разработку стратегии транспортной реформы в Самарской области, а также региональных стандартов транспортного обслуживания, учитывающих все виды общественного транспорта, в том числе речного и железнодорожного.

"Институт готов оказать региону всестороннюю помощь с учетом наработанных компетенций и успешного опыта реализации множества проектов в сфере развития общественного транспорта в Москве", — отметил первый заместитель областного минтранса.

С министром транспорта Кировской области Алексеем Петряковым проработали возможность организации субсидируемых авиаперевозок между Самарой и Кировом в 2025 году, а с компанией "Ростелеком" участие во внедрении в регионе Интеллектуальной транспортной системы. Также Сергей Карпов встретился с представителями Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, АО "ДСК "Автобан", строительной компанией ООО "МежРегионСтрой".