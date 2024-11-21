На "Транспортной неделе" в Москве обсудили разработку стратегии транспортной реформы в Самарской области

Первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов принял участие в работе XVIII международного форума и выставки "Транспорт России".
В ходе главного ежегодного отраслевого мероприятия он посетил заседание комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Государственной думы Федерального Собрания РФ "О мерах по развитию внутреннего водного транспорта", семинар "Эффекты реализации и перспективы развития интеллектуальных транспортных систем в субъектах Российской Федерации", а также пленарную дискуссию "Эффективная транспортная система. Ключевые элементы" и другие площадки форума.
С целью обсуждения актуальных для области вопросов в сфере транспортного сообщения Сергей Карпов провел ряд рабочих встреч.
Так, на встрече с транспортным научно-исследовательским и проектным институтом "МосТрансПроект" обсудили разработку стратегии транспортной реформы в Самарской области, а также региональных стандартов транспортного обслуживания, учитывающих все виды общественного транспорта, в том числе речного и железнодорожного.
"Институт готов оказать региону всестороннюю помощь с учетом наработанных компетенций и успешного опыта реализации множества проектов в сфере развития общественного транспорта в Москве", — отметил первый заместитель областного минтранса.
С министром транспорта Кировской области Алексеем Петряковым проработали возможность организации субсидируемых авиаперевозок между Самарой и Кировом в 2025 году, а с компанией "Ростелеком" участие во внедрении в регионе Интеллектуальной транспортной системы. Также Сергей Карпов встретился с представителями Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, АО "ДСК "Автобан", строительной компанией ООО "МежРегионСтрой".
Последние комментарии
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
На послерыбьи и рак рыба...