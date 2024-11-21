Рабочую группу по выявлению и поддержке лучших практик родительских сообществ всероссийского родительского комитета возглавил самарец

Рабочую группу по выявлению и поддержке лучших практик родительских сообществ всероссийского родительского комитета возглавил участник конкурса "Это у нас семейное" из Самары.
В среду, 20 ноября, состоялось второе заседание всероссийского родительского комитета. На нем были подведены итоги конкурса инициатив родительских сообществ и созданы рабочие группы комитета. Четыре из них возглавили участники конкурса "Это у нас семейное" — самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей".
На своих позициях они будут заниматься развитием деятельности родительских комитетов в регионах и образовательных организациях, выявлением и поддержкой лучших практик родительских сообществ, организацией безопасной среды, цифровизации и информационной безопасности в школах и учреждениях СПО.
Второе заседание всероссийского родительского комитета прошло в гимназии имени Е. М. Примакова. Открывая мероприятие, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что роль родительского сообщества в образовательном и воспитательном процессе заметно выросла за последние годы.
"Мы приступаем к разработке стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Благодаря этому программному документу родителями, педагогами, директорами школ будет сформировано единое понимание наших общих задач и векторов развития. Создан всероссийский родительский комитет, и мы рассчитываем на ваше участие в подготовке стратегии в качестве участников рабочих групп по направлениям. Важно, чтобы в этой работе приняли участие члены родительского комитета", — сказал Сергей Кравцов.
Председатель всероссийского родительского комитета Константин Федоренко рассказал о создании рабочих групп комитета и назначении их руководителей. По его словам, в ближайшее время будут сформированы группы по 11 ключевым направлениям, среди которых поддержка лучших практик родительских сообществ, контроль за образованием и качеством обучения, организация безопасной среды, профориентация, трудовое воспитание, развитие карьеры и другие важные аспекты. Четыре из них возглавили представители семейных команд — участников конкурса "Это у нас семейное".
Так, рабочей группой по выявлению и поддержке лучших практик родительских сообществ будет руководить директор лицея "Технический" им. С. П. Королева в городе Самара Игорь Бочков (семья Бербасовых, Бочковых).
"Для меня действительно это большая честь — возглавить такое серьезное направление. Будем стараться максимально отработать этот блок, в первую очередь, мы, конечно, возьмем в работу проекты победителей конкурса — это очень яркий пример родительских практик", — сказал Игорь Бочков.
Также на заседании была презентована программа развития кадрового управленческого резерва системы образования Российской Федерации. В инициативную команду проекта вошла Ирина Грибан из Свердловской области, представитель команды Грибан, Неволиных — победителей конкурса "Это у нас семейное", а также суперфиналистка пятого сезона конкурса "Лидеры России".
Всероссийский родительский комитет сформирован по поручению президента России Владимира Путина по итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, состоявшейся в январе 2024 года. Комитет объединил активных родителей и экспертов в сфере воспитания. В его состав вошли 53 человека, в их числе представители каждой из 32 семей-победителей конкурса "Это у нас семейное".
Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране, в финале конкурса — 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также Республики Казахстан. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. 32 команды из 26 регионов Российской Федерации получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей — финалистов конкурса отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие".
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