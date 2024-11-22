Под Самарой завуч сбила на машине ученицу

Полицейские разбираются в деталях странного ДТП в Самарской области.
По предварительным данным, все произошло 21 ноября в Волжском районе. Здесь замдиректора по УВР в школе № 1 "Образовательный центр" пос. Смышляевка Ольга Суркова сбила на машине Haval ребенка из той же школы. Родители написали заявление в полицию.
Как рассказывают очевидцы, девочка шла на уроки с подругой по пешеходному переходу, но водитель не остановилась. На капоте машины после удара осталась вмятина.
"Девочку увезли на "скорой". Она не помнит, ни день какой сегодня, ни что было вчера. Ушибы есть. Водитель говорила, что заметила в последний момент пешеходов. Она торопилась на совещание", — сообщили источники.
При этом родные пострадавшей говорят, что завуч пыталась не помочь сбитой школьнице, а побыстрее уехать и скрыть факт ДТП, потому что ей нужно было в министерство. Журналист Волга Ньюс пытался получить комментарий в школе, где трудится Суркова, но указанный на сайте учебного учреждения номер телефона не отвечал.
Информацию о ДТП подтвердили источники в полиции. Сейчас по факту произошедшего ведется проверка.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.