Под Самарой завуч сбила на машине ученицу

Полицейские разбираются в деталях странного ДТП в Самарской области.

По предварительным данным, все произошло 21 ноября в Волжском районе. Здесь замдиректора по УВР в школе № 1 "Образовательный центр" пос. Смышляевка Ольга Суркова сбила на машине Haval ребенка из той же школы. Родители написали заявление в полицию.

Как рассказывают очевидцы, девочка шла на уроки с подругой по пешеходному переходу, но водитель не остановилась. На капоте машины после удара осталась вмятина.

"Девочку увезли на "скорой". Она не помнит, ни день какой сегодня, ни что было вчера. Ушибы есть. Водитель говорила, что заметила в последний момент пешеходов. Она торопилась на совещание", — сообщили источники.

При этом родные пострадавшей говорят, что завуч пыталась не помочь сбитой школьнице, а побыстрее уехать и скрыть факт ДТП, потому что ей нужно было в министерство. Журналист Волга Ньюс пытался получить комментарий в школе, где трудится Суркова, но указанный на сайте учебного учреждения номер телефона не отвечал.

Информацию о ДТП подтвердили источники в полиции. Сейчас по факту произошедшего ведется проверка.