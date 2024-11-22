Холдинг Т1 оценил уровень цифровизации российского АПК

Аналитическое агентство Холдинга Т1 представило результаты исследования уровня цифровизации российского агропромышленного комплекса по итогам 2023 года. Эксперты рассмотрели как крупные холдинги, так и небольшие фермерские хозяйства, проанализировав 5700 организаций с группой ОКВЭД "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство", и выявили ключевые направления цифровизации сельского хозяйства — от применения интернета вещей и искусственного интеллекта до устойчивых мер по кибербезопасности и масштабного перехода на отечественное ПО и оборудование.
В 2023 году сельское хозяйство заняло 16-е место среди отраслей по уровню внедрения цифровых технологий. АПК обладает высоким потенциалом для повышения показателей цифровизации. Около трети (32%) сельскохозяйственных организаций уже активно используют облачные сервисы для оптимизации бизнес-процессов, ускорения доступа к данным и повышения гибкости в управлении производством. Из них более половины (54,2%) организуют хранение данных с помощью цифровых технологий, что обеспечивает стабильность работы даже в условиях растущего объема информации.
"Отдельно стоит отметить, что аграрный сектор России входит в число лидеров по импортозамещению ИТ-систем. Более 75% компаний перешли на отечественные решения в области прикладного программного обеспечения и средства управления процессами. Сельское хозяйство также занимает 3-е место среди всех отраслей по показателю импортозамещения оборудования, что связано с широким использованием российских систем хранения данных, серверов, точек доступа и маршрутизаторов. Все это говорит о высокой заинтересованности отрасли в укреплении цифрового суверенитета", — отметил Константин Шадрин, директор Центра компетенций аэрокосмических технологий Холдинга Т1.
Неотъемлемой частью цифровой трансформации также становится кибербезопасность. В 2023 году девять из десяти компаний (92,9%) использовали различные инструменты защиты информации, что подчеркивает высокую значимость безопасной работы с данными и сохранения информационных активов. В числе популярных ИБ-решений — средства строгой аутентификации (59%) и шифрования (38%), системы обнаружения вторжения (31%). Среди инновационных направлений — защита и авторизация с помощью биометрии, технологию внедрили уже около 5% предприятий.
Помимо этого, все большее применение в сельскохозяйственной отрасли получает технология на базе искусственного интеллекта. На сегодняшний день каждая пятая компания АПК (21,7%) использует системы обработки естественного языка, каждая третья (33,7%) — системы компьютерного зрения. Также 15,8% организаций применяют решения по распознаванию и синтезу речи. Инструменты на базе технологии ИИ позволяют не только автоматизировать процессы и управлять работой специальных транспортных средств, но и прогнозировать урожайность, следить за состоянием сельхозугодий, контролировать системы наблюдения и ухода за животными. Технология IoT (интернет вещей) также стала одним из трендов в аграрном секторе. Внедрение таких инструментов позволяет контролировать весь производственный цикл и снижать потери, своевременно выявлять риски и улучшать качество продукции. Почти 17% компаний в отрасли применяют IoT для мониторинга состояния почв, умного орошения, контроля условий хранения урожая, а также для наблюдения за здоровьем животных и отслеживания их питания.
По оценке аналитиков, еще одним важным элементом цифровой трансформации АПК стала электронная коммерция. На сегодняшний день почти половина (47,6%) сельскохозяйственных организаций осуществляют закупки в цифровом формате, что позволяет сократить издержки и время на проведение операций.
"Цифровая трансформация российского сельского хозяйства продолжает набирать обороты, укрепляя позиции отрасли на фоне технологических изменений и внедрения инноваций", — подытожил Константин Шадрин, директор Центра компетенций аэрокосмических технологий Холдинга Т1.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами