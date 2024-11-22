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Преступления Происшествия

В Самаре закончили расследовать инцидент с обрушением при реставрации Спасо-Вознесенского собора

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарский районный суд Самары отправят уголовное дело о получении тяжких травм во время реставрации. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, днем 7 ноября 2023 г. во время ремонта в Спасо-Вознесенском соборе на ул. Степана Разина, 78 торцевая часть кровли обрушилась на строительные конструкции. В результате пострадали трое мужчин. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В преступлении подозревают прораба, так как он был ответственным за охрану труда и решил установить на чердаке собора деревянную балку на временную конструкцию в непосредственной близости от фронтона. При этом балку не закрепили должным образом. В результате, когда произошло обрушение, рабочий, расчищавший верх парапета собора, оказался слишком близко к конструкции фронтона, упал и получил тяжкие травмы.

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