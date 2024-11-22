В Самаре закончили расследовать инцидент с обрушением при реставрации Спасо-Вознесенского собора

В Самарский районный суд Самары отправят уголовное дело о получении тяжких травм во время реставрации. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, днем 7 ноября 2023 г. во время ремонта в Спасо-Вознесенском соборе на ул. Степана Разина, 78 торцевая часть кровли обрушилась на строительные конструкции. В результате пострадали трое мужчин. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
В преступлении подозревают прораба, так как он был ответственным за охрану труда и решил установить на чердаке собора деревянную балку на временную конструкцию в непосредственной близости от фронтона. При этом балку не закрепили должным образом. В результате, когда произошло обрушение, рабочий, расчищавший верх парапета собора, оказался слишком близко к конструкции фронтона, упал и получил тяжкие травмы.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...