"Акрон" разгромно уступил "Рубину"

В пятницу, 22 ноября, в Казани в 16 туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" уступил "Рубину" со счетом 0:3.

Уже на 10-й минуте встречи казанцы открыли счет в матче, после передачи Кабутова Мирлинд Даку оказался быстрее соперника на мяче и перекинул Волкова - 1:0.

На 20-й минуте Йочич после передачи Мирлинда пробил во вратаря, отскок к Даку - и албанец оформляет дубль, 2:0.

Точку поставил нападающий хозяев Джоэль Фамейе с пенальти на 88-й минуте - 3:0.

Следующий матч тольяттинцы проведут 26 ноября в Ярославле в рамках Кубка России. Соперником станет "Шинник".