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Футбол Спорт

"Акрон" разгромно уступил "Рубину"

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 ноября, в Казани в 16 туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" уступил "Рубину" со счетом 0:3.

Уже на 10-й минуте встречи казанцы открыли счет в матче, после передачи Кабутова Мирлинд Даку оказался быстрее соперника на мяче и перекинул Волкова - 1:0.

На 20-й минуте Йочич после передачи Мирлинда пробил во вратаря, отскок к Даку - и албанец оформляет дубль, 2:0.

Точку поставил нападающий хозяев Джоэль Фамейе с пенальти на 88-й минуте - 3:0.

Следующий матч тольяттинцы проведут 26 ноября в Ярославле в рамках Кубка России. Соперником станет "Шинник".

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