"Акрон" разгромно уступил "Рубину"

В пятницу, 22 ноября, в Казани в 16 туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" уступил "Рубину" со счетом 0:3.
Уже на 10-й минуте встречи казанцы открыли счет в матче, после передачи Кабутова Мирлинд Даку оказался быстрее соперника на мяче и перекинул Волкова - 1:0.
На 20-й минуте Йочич после передачи Мирлинда пробил во вратаря, отскок к Даку - и албанец оформляет дубль, 2:0.
Точку поставил нападающий хозяев Джоэль Фамейе с пенальти на 88-й минуте - 3:0.
Следующий матч тольяттинцы проведут 26 ноября в Ярославле в рамках Кубка России. Соперником станет "Шинник".
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️