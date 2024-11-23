Подросток попал под колеса машины в Тольятти

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В пятницу, 22 ноября, в 20:20 26-летний мужчина за рулем Lada Granta возле дома № 27Б по ул. Дзержинского допустил наезд на 13-летнего пешехода.