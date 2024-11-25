Вратарь "Крыльев Советов" во время матча с "Ахматом" вывихнул плечо

В воскресенье, 24 ноября, на "Солидарность Самара Арене", во время матча с грозненским "Ахматом" игрок самарских "Крыльев" Иван Ломаев получил повреждение, сообщает пресс-служба клуба.
При отражении Иван Ломаев вывихнул плечевой сустав.
"Клубные врачи вправили сустав на поле. Кости целы. В ближайшее время Иван проведет дополнительные исследования и консультации. По результатам исследований будет выработана дальнейшая тактика лечения", - рассказали в пресс-службе ФК.
Последние комментарии
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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️