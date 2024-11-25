Вратарь "Крыльев Советов" во время матча с "Ахматом" вывихнул плечо

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В воскресенье, 24 ноября, на "Солидарность Самара Арене", во время матча с грозненским "Ахматом" игрок самарских "Крыльев" Иван Ломаев получил повреждение, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Крылья Советов"