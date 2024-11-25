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Футбол Спорт

Игорь Осинькин: "Никогда с Грозным у нас легких матчей не бывает"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После волевой победы над "Ахматом" (2:1) главный тренер самарцев Игорь Осинькин прокомментировал первую за 13 лет домашнюю победу в матче с грозненцами, а также рассказал, как команда пережила домашние поражения от ЦСКА и "Акрона".

"Никогда с Грозным у нас легких матчей не бывает, ни у кого не бывает. Только что буквально отскочил от потери очков в предыдущем туре "Зенит". И традиция, которая здесь была... Честно, если спросите, напоминал ли я ребятам или нет - не напоминал. Была традиция, что мы 6-7 лет не выигрывали дома у "Ахмата". На выезде матчи были успешнее, но дома не получалось выиграть. Одна из самых трудных команд, исторически так получилось. Нам нужно было брать очки, мы понимали, что будет трудный матч. Мы настраивались", — отметил тренер самарцев.

Помимо этого, Игорь Осинькин рассказал, как команда оправлялась от двух домашних поражений: "Во-первых, время лечит всегда. Иногда быстрее, иногда медленнее, но точно всегда. Во-вторых, никто мне не докажет, что матч с ЦСКА был с нашей стороны плохой. Да, нам не повезло в концовке. Что там было, не знаю. Нам не повезло, но поймите, от фарта, каких-то нелепых мячей застраховаться нельзя. Тренеры могут готовить только непосредственно команду, и я считаю, что команда после сложного момента и игры с "Акроном" хорошо сыграла с ЦСКА, показала, что она может психологически восстанавливаться после самых сложных жизненных ситуаций. Хороший матч, просто он был без набранных очков. Я ни разу никому не сказал из футболистов, что мы плохо играли, не боролись, не настроились. Да, мы не "Зенит", не "Спартак", но мы умеем играть, и сегодня, если смотреть абстрактно, моментами мы были ближе к победе", — закончил Осинькин.

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