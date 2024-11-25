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Игорь Дмитриев: "Вообще не понимаю, как офсайд они находят" Игорь Осинькин: "Никогда с Грозным у нас легких матчей не бывает" Вратарь "Крыльев Советов" во время матча с "Ахматом" вывихнул плечо "Крылья" обыграли "Ахмат" - 2:1 "Акрон" разгромно уступил "Рубину"

Футбол Спорт

Игорь Дмитриев: "Вообще не понимаю, как офсайд они находят"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Игорь Дмитриев после победы над "Ахматом" (2:1) прокомментировал отмененный из-за офсайда гол, возвращение после перерыва на сборные и появившуюся уверенность после матча с ЦСКА.

— Очень рад, что выиграли, потому что играли сегодня как одна команда, единое целое, бились друг за друга и, слава богу, наконец-то выиграли.

— Насколько тяжело, когда такие красивые мячи отменяют из-за миллиметрового офсайда?

— Обидно, зашел в раздевалку, увидел фотку и вообще не понимаю, как офсайд они находят. Потому что вроде как камера сбоку где-то на одной линии находится.

Главное, что получилось потом все равно забить и выиграть. Мы все время какие-нибудь комбинации отрабатываем. Увидел свободную зону, побежал, Коля Рассказов отдал передачу, и я забил.

— После такого длительного перелета после сборной нормально себя чувствовал?

— Да, нормально. Я прилетел за четыре дня до игры, нормально восстановился и сегодня отыграл весь матч.

— Можно ли сказать, что после этого матча и матча против ЦСКА у команды появилась вера в себя?

— Да, согласен. С ЦСКА провели тоже хороший матч, к сожалению, пропустили такие обидные мячи с углового, с подачи. В целом играли хорошо, также бились, показывали характер и играли в хороший футбол.

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