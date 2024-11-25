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Футбол Спорт

Сергей Бабкин: "Мы всегда были готовы, но где-то не получалось"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Бабкин после волевой победы над "Ахматом" (2:1) прокомментировал судейские решения, рассказал об обстановке в команде и поделился ожиданиями от выездных матчей перед зимней паузой.

— Мне кажется, матч был для болельщиков, на самом деле. Очень яркий, много событий было. Мы победили, все рады. Важные очки. Все бились и старались, конечно, где-то не везло, но по итогу Дмитриев спас нас. Ломаев спас нас ценой травмы! Все ему благодарны. Молодец!

— Какие эмоции, когда забили первыми, но мяч отменили, а потом и вовсе пропустили перед перерывом?

— Сначала мы вроде доминировали, потом соперник перехватил инициативу. В любом случае, повод для размышлений есть. Насчет незасчитанного гола - мы старались играть в футбол, верили, что, играя в футбол, сможем победить. Пенальти в наши ворота? Я спросил Доминика Ороза, он сказал, что задел игрока.

— Обстановка в команде нормализовалась после неудачного периода?

— Она и была нормальной, но сейчас победа, все рады. Мы всегда были готовы, но где-то не получалось. На каждую игру, когда выходили, мы хотели победить.

— Впереди матчи с "Зенитом" и "Ростовом" на выезде. Рад, что придётся заканчивать год на хороших полях?

— Конечно, хорошее поле – преимущество для нас. "Зенит" – серьёзный соперник, но мы постараемся сыграть в футбол и в тоже время взять очки. "Зенит" не особо впечатляет в последнее время? Шансы всегда есть, а на форму "Зенита" не надо обращать внимание. Там такие игроки, которые могут собраться, у них пойдёт. Будет тяжёлый матч.

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