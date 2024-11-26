Рядом с самарской Третьяковкой появится 16-метровая елка

В понедельник, 25 ноября, у филиала Третьяковской галереи начался монтаж 16-метровой елки. Специалисты "Самарагорсвета" начали работы с установки каркаса, передает пресс-служба городской администрации.

"В дальнейшем на каркасе закрепим ветви, гирлянды и шары. Планируется, что елка будет готова во второй половине этой недели. Проведем тест иллюминации, а затем оставим ее работать в постоянном режиме — синхронно с уличным освещением", — рассказал главный инженер МП "Самарагорсвет" Владимир Разумный.

В мэрии Самары напомнили, что в предыдущие годы эта елочная конструкция украшала локацию на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Теперь елка "переезжает" к филиалу Третьяковской галереи, возле которой свободное пространство заполнял паблик-арт-объект "Супрематический куб".