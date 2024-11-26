Рядом с самарской Третьяковкой появится 16-метровая елка

В понедельник, 25 ноября, у филиала Третьяковской галереи начался монтаж 16-метровой елки. Специалисты "Самарагорсвета" начали работы с установки каркаса, передает пресс-служба городской администрации.
"В дальнейшем на каркасе закрепим ветви, гирлянды и шары. Планируется, что елка будет готова во второй половине этой недели. Проведем тест иллюминации, а затем оставим ее работать в постоянном режиме — синхронно с уличным освещением", — рассказал главный инженер МП "Самарагорсвет" Владимир Разумный.
В мэрии Самары напомнили, что в предыдущие годы эта елочная конструкция украшала локацию на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Теперь елка "переезжает" к филиалу Третьяковской галереи, возле которой свободное пространство заполнял паблик-арт-объект "Супрематический куб".
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"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.