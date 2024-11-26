В Самаре пройдет образовательный интенсив для предпринимателей и маркетологов

7–8 декабря команда Регионального центра инноваций StartupSamara проведет двухдневный практический интенсив Стартап-выходные "Маркетинг-джем". Участников интенсива "Стартап выходные: Маркетинг-джем" ждёт насыщенная программа, включающая практические воркшопы, разбор реальных кейсов и успешных маркетинговых стратегий, а также консультации с приглашенными экспертами.
Грамотно выстроенная маркетинговая стратегия не только привлекает внимание целевой аудитории, но и позволяет укрепить репутацию бренда и повысить его доходность. Особенно важен маркетинг для молодых бизнес-проектов и стартапов, где на начальных этапах необходимо четко донести ценность продукта и найти свою нишу. В условиях высокой конкуренции понимание маркетинговых трендов и владение современными инструментами становятся решающими факторами успеха.
Участники Стартап-выходных будут работать над своими проектами, разбирая ключевые аспекты маркетинга: определение целевой аудитории, создание уникального торгового предложения (УТП) и использование современных методов продвижения. Завершит мероприятие подготовка финальной презентации и её защита перед экспертами.
"Стартап-выходные — это отличный инструмент для предпринимателей, позволяющий за короткое время проработать ключевые аспекты бизнес-модели и найти эффективные решения для развития проекта. Здесь будет полезно как новичкам, только начинающим свой путь, так и опытным командам, стремящимся протестировать новые идеи. В этот раз мы уделим особое внимание маркетинговым инструментам: вместе с экспертами участники разберут основные подходы к привлечению клиентов, позиционированию и продвижению", — поделился руководитель StartupSamara Александр Клюкач.
Что получат участники:
— Практическую отработку ключевых аспектов маркетинга;
— Индивидуальную работу с экспертами;
— Полезные материалы для самостоятельного изучения;
— Комфортную рабочую атмосферу и много нетворкинга.
Стартап-выходные "Маркетинг-джем" пройдут в Региональном центре "Мой Бизнес" (ул. Молодогвардейская, 211). Участие бесплатное. Регистрация и подробности доступны по ссылке. Событие пройдет по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
Организатором мероприятия выступает Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и Региональный центр инноваций StartupSamara.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?