Заур Тедеев: "На таком газоне в футбол лучше не играть"

После победы в четвертьфинале Пути регионов Кубка России над ярославским "Шинником" (1:0) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев дал короткий комментарий по матчу.
"Все было слишком сумбурно, слишком много борьбы, много вертикального футбола с точки зрения развития атак, контроля мяча, потому что на таком газоне футбол лучше не играть", - поделился он.
Тедеев также отметил "огромнейшее желание" команд перебороть друг друга и поблагодарил за это игроков обеих команд.
"Сегодня все были профессионалами, бились до последнего и делали все, чтобы не проиграть. В данной ситуации нам повезло больше, потому что мы в каких-то моментах были мастеровитее. Мы тренировали в плане стандартных положений и даже первого розыгрыша. Это все те моменты психо-тактического характера, которые помогли нам забить мяч, который стал победным", — отметил тренер тольяттинцев.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️