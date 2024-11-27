Заур Тедеев: "На таком газоне в футбол лучше не играть"

После победы в четвертьфинале Пути регионов Кубка России над ярославским "Шинником" (1:0) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев дал короткий комментарий по матчу.

"Все было слишком сумбурно, слишком много борьбы, много вертикального футбола с точки зрения развития атак, контроля мяча, потому что на таком газоне футбол лучше не играть", - поделился он.

Тедеев также отметил "огромнейшее желание" команд перебороть друг друга и поблагодарил за это игроков обеих команд.

"Сегодня все были профессионалами, бились до последнего и делали все, чтобы не проиграть. В данной ситуации нам повезло больше, потому что мы в каких-то моментах были мастеровитее. Мы тренировали в плане стандартных положений и даже первого розыгрыша. Это все те моменты психо-тактического характера, которые помогли нам забить мяч, который стал победным", — отметил тренер тольяттинцев.