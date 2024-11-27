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Преступления Происшествия

Дело самарца, помогавшего террористам, передано в суд

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по городу Кинелю СУ СК РФ по Самарской области предъявлено обвинение местному жителю в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

По версии следствия, в 2023 г. обвиняемый с принадлежащей ему банковской карты неоднократно осуществлял переводы денежных средств на счета функционеров международной террористической организации, деятельность которой в соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации запрещена на территории Российской Федерации.

При этом мужчина осознавал, что переведенные им денежные средства будут направлены на обеспечение незаконной деятельности организации.

Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

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