Дело самарца, помогавшего террористам, передано в суд

Следственным отделом по городу Кинелю СУ СК РФ по Самарской области предъявлено обвинение местному жителю в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
По версии следствия, в 2023 г. обвиняемый с принадлежащей ему банковской карты неоднократно осуществлял переводы денежных средств на счета функционеров международной террористической организации, деятельность которой в соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации запрещена на территории Российской Федерации.
При этом мужчина осознавал, что переведенные им денежные средства будут направлены на обеспечение незаконной деятельности организации.
Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...