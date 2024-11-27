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АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию после ремонта резервуары для хранения нефти в Самарской области АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в Самарской области АО "Транснефть - Приволга" провело плановые пожарные учения в двух регионах Энергосберегающие проекты КНПЗ сэкономили предприятию 180 миллионов рублей АО "Транснефть-Приволга" завершило ремонт резервуара в Самарской области

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию после ремонта резервуары для хранения нефти в Самарской области

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило капитальный ремонт трех резервуаров нефтеперекачивающей станции в Самарской области. Работы на объектах выполнялись в рамках программы реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта с мая 2024 года.

Резервуары — каждый емкостью 20 тыс. куб. метров, высотой стенки 14 м — были своевременно выведены из работы для проведения ремонта по результатам планового технического диагностического обследования с целью продления срока их дальнейшей бесперебойной эксплуатации.

На резервуарах устранены дефекты металлоконструкций с последующим проведением неразрушающего контроля основного металла, сварных швов и гидравлических испытаний. Был выполнен локальный ремонт внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия.

После завершения ремонтов на резервуарах проведено их комплексное опробование. Резервуары введены в эксплуатацию согласно графику и в настоящее время функционируют в штатном режиме.

Комплекс технических мероприятий обеспечит безопасную эксплуатацию объектов на следующие десять лет, а также позволит поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти на станции смешения нефти и НПС "Самара-1".

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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