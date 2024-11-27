АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию после ремонта резервуары для хранения нефти в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" завершило капитальный ремонт трех резервуаров нефтеперекачивающей станции в Самарской области. Работы на объектах выполнялись в рамках программы реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта с мая 2024 года.

Резервуары — каждый емкостью 20 тыс. куб. метров, высотой стенки 14 м — были своевременно выведены из работы для проведения ремонта по результатам планового технического диагностического обследования с целью продления срока их дальнейшей бесперебойной эксплуатации.

На резервуарах устранены дефекты металлоконструкций с последующим проведением неразрушающего контроля основного металла, сварных швов и гидравлических испытаний. Был выполнен локальный ремонт внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия.

После завершения ремонтов на резервуарах проведено их комплексное опробование. Резервуары введены в эксплуатацию согласно графику и в настоящее время функционируют в штатном режиме.

Комплекс технических мероприятий обеспечит безопасную эксплуатацию объектов на следующие десять лет, а также позволит поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти на станции смешения нефти и НПС "Самара-1".