АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию после ремонта резервуары для хранения нефти в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" завершило капитальный ремонт трех резервуаров нефтеперекачивающей станции в Самарской области. Работы на объектах выполнялись в рамках программы реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта с мая 2024 года.
Резервуары — каждый емкостью 20 тыс. куб. метров, высотой стенки 14 м — были своевременно выведены из работы для проведения ремонта по результатам планового технического диагностического обследования с целью продления срока их дальнейшей бесперебойной эксплуатации.
На резервуарах устранены дефекты металлоконструкций с последующим проведением неразрушающего контроля основного металла, сварных швов и гидравлических испытаний. Был выполнен локальный ремонт внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия.
После завершения ремонтов на резервуарах проведено их комплексное опробование. Резервуары введены в эксплуатацию согласно графику и в настоящее время функционируют в штатном режиме.
Комплекс технических мероприятий обеспечит безопасную эксплуатацию объектов на следующие десять лет, а также позволит поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти на станции смешения нефти и НПС "Самара-1".
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее