В Самаре за КРЦ "Звезда" хотят построить очередную церковь

Мэрия Самары объявила о начале общественных обсуждений по вопросу строительства церкви. В соответствии с постановлением администрации, жители должны решить, нужно ли отдавать участок почти в 5 тыс. "квадратов" под религиозное учреждение.

На общественные обсуждения вынесен проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4774 кв.м под "религиозное использование" на ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе Самары (за КРЦ "Звезда").

Срок проведения общественных обсуждений — с 28 ноября по 19 декабря.



Информационные материалы к проекту решения будут представлены на экспозиции в холле 1-го этажа департамента градостроительства. Экспозиция будет открыта с 5 по 12 декабря включительно.

График работы экспозиции: понедельник — четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 16:00 (обед с 12:30 до 13:18), суббота, воскресенье — выходные дни.

"Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта решения с 5 по 12 декабря включительно", - отмечается в постановлении.