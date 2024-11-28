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В Самаре за КРЦ "Звезда" хотят построить очередную церковь История о дольщике дома, которого нет, или Как застройщик может лишить недвижимости В Самаре у застройщика ЖК "Космолет" нашли нарушения Рядом с Фабрикой-кухней возведут три павильона за 43 млн рублей На Авито расскажут, как продвигать свое дело в сфере ремонта и строительства онлайн

Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре за КРЦ "Звезда" хотят построить очередную церковь

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары объявила о начале общественных обсуждений по вопросу строительства церкви. В соответствии с постановлением администрации, жители должны решить, нужно ли отдавать участок почти в 5 тыс. "квадратов" под религиозное учреждение.

На общественные обсуждения вынесен проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4774 кв.м под "религиозное использование" на ул. Ново-Садовой в Октябрьском районе Самары (за КРЦ "Звезда").

Срок проведения общественных обсуждений — с 28 ноября по 19 декабря.

Информационные материалы к проекту решения будут представлены на экспозиции в холле 1-го этажа департамента градостроительства. Экспозиция будет открыта с 5 по 12 декабря включительно.
График работы экспозиции: понедельник — четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 16:00 (обед с 12:30 до 13:18), суббота, воскресенье — выходные дни.

"Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта решения с 5 по 12 декабря включительно", - отмечается в постановлении.

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Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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