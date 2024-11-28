Национальный проект помогает: производитель межкомнатных дверей за полгода повысил выработку более чем на треть

ООО "ЛИСТ", производитель межкомнатных дверей в Самарской области, завершила пилотный проект по внедрению инструментов бережливого производства при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) в рамках национального проекта "Производительность труда". Проект позволил улучшить ключевые производственные показатели и подтвердил эффективность государственной инициативы по повышению эффективности работы предприятий.

Нацпроект "Производительность труда" активно реализуется в Самарской области, которая занимает лидирующие позиции среди регионов России. В настоящее время около 200 предприятий региона участвуют в проекте, оптимизируя свои производственные процессы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", неоднократно подчеркивал важность развития ключевых отраслей региональной экономики, включая производство строительных материалов.

Компания "ЛИСТ" оптимизировала производственный процесс на эталонном участке, специализирующемся на выпуске межкомнатных дверей. Основные задачи проекта включали сокращение времени протекания производственных операций, уменьшение запасов незавершенного производства и повышение производительности труда. Проект был направлен на решение существующих проблем, негативно влиявших на производство.

Были применены такие инструменты бережливого производства, как картирование потока создания ценности, метод 5С, стандартизированная работа. Методы позволили выявить и устранить узкие места в производстве, улучшить организацию рабочих мест и повысить квалификацию сотрудников.

"Результаты, достигнутые в ходе проекта, показывают: улучшение процессов возможно без дополнительных денежных вливаний. Так, время протекания процесса сократилось на 14%, уровень незавершенного производства снизился на 24%, а выработка на одного сотрудника увеличилась на 34%. Мы благодарны РЦК за поддержку и помощь в реализации проекта, — заявил директор ООО "ЛИСТ", Виталий Слепов. — Полученные результаты подтверждают эффективность методик бережливого производства и позволят нам и дальше производить высококачественные межкомнатные двери с оптимальным соотношением цена/качество".