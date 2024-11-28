16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Национальный проект помогает: производитель межкомнатных дверей за полгода повысил выработку более чем на треть Самарское предприятие осваивает зарубежные рынки с господдержкой Бизнес-леди из Самарской области приняла участие в федеральном этапе программы "Мама-предприниматель" Креативный видеоконтент: самозанятым рассказали, как снимать стильно для своего бизнеса Самарские самозанятые мастера представили свою уникальную продукцию на очередной ярмарке от центра "Мой бизнес"

Государство и Бизнес Экономическая политика

Национальный проект помогает: производитель межкомнатных дверей за полгода повысил выработку более чем на треть

САМАРА 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "ЛИСТ", производитель межкомнатных дверей в Самарской области, завершила пилотный проект по внедрению инструментов бережливого производства при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) в рамках национального проекта "Производительность труда". Проект позволил улучшить ключевые производственные показатели и подтвердил эффективность государственной инициативы по повышению эффективности работы предприятий.

Нацпроект "Производительность труда" активно реализуется в Самарской области, которая занимает лидирующие позиции среди регионов России. В настоящее время около 200 предприятий региона участвуют в проекте, оптимизируя свои производственные процессы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", неоднократно подчеркивал важность развития ключевых отраслей региональной экономики, включая производство строительных материалов.

Компания "ЛИСТ" оптимизировала производственный процесс на эталонном участке, специализирующемся на выпуске межкомнатных дверей. Основные задачи проекта включали сокращение времени протекания производственных операций, уменьшение запасов незавершенного производства и повышение производительности труда. Проект был направлен на решение существующих проблем, негативно влиявших на производство.

Были применены такие инструменты бережливого производства, как картирование потока создания ценности, метод 5С, стандартизированная работа. Методы позволили выявить и устранить узкие места в производстве, улучшить организацию рабочих мест и повысить квалификацию сотрудников.

"Результаты, достигнутые в ходе проекта, показывают: улучшение процессов возможно без дополнительных денежных вливаний. Так, время протекания процесса сократилось на 14%, уровень незавершенного производства снизился на 24%, а выработка на одного сотрудника увеличилась на 34%. Мы благодарны РЦК за поддержку и помощь в реализации проекта, — заявил директор ООО "ЛИСТ", Виталий Слепов. — Полученные результаты подтверждают эффективность методик бережливого производства и позволят нам и дальше производить высококачественные межкомнатные двери с оптимальным соотношением цена/качество".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1