Праздник к нам приходит: самозанятые Самарской области представят свою продукцию на предновогодней ярмарке

7 и 8 декабря с 12 до 19 часов в фудхолле Pictureʼs (г. Самара, ул. Лесная, 23 к5) состоится зимняя ярмарка продукции самозанятых. Масштабный маркет — это уникальная возможность для мастеров презентовать свои товары и привлечь новых клиентов в преддверии Нового года. Самозанятые со всей области представят покупателям свою уникальную продукцию ручной работы: сувениры, свечи, игрушки, одежду и украшения, предметы для дома, подарки и многое другое.

Условия для успешной реализации и развития проектов самозанятых и начинающих предпринимателей в регионе создаются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Это ключевое направление в работе областного Правительства и Губернатора Вячеслава Федорищева.

Сегодня в Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых уже превышает 270 тысяч человек. Перечень инструментов поддержки для этой категории предпринимателей разрабатывает областное минэкономразвития.

"Мы уже на протяжении четырех лет проводим ярмарки, которые дают возможность местным производителям, представителям креативного сектора презентовать и реализовать свою продукцию, — рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — За все это время участниками таких выставок-продаж стали сотни самозанятых мастеров. Многие из них уверенно идут вперед, "вырастают" из рамок специального налогового режима до индивидуальных предпринимателей и используют все возможности для развития, которые предоставляет регион".

Заявки на участие в зимней ярмарке принимаются до 1 декабря по ссылке. Все заявки пройдут предварительный отбор.