Праздник к нам приходит: самозанятые Самарской области представят свою продукцию на предновогодней ярмарке

7 и 8 декабря с 12 до 19 часов в фудхолле Pictureʼs (г. Самара, ул. Лесная, 23 к5) состоится зимняя ярмарка продукции самозанятых. Масштабный маркет — это уникальная возможность для мастеров презентовать свои товары и привлечь новых клиентов в преддверии Нового года. Самозанятые со всей области представят покупателям свою уникальную продукцию ручной работы: сувениры, свечи, игрушки, одежду и украшения, предметы для дома, подарки и многое другое.
Условия для успешной реализации и развития проектов самозанятых и начинающих предпринимателей в регионе создаются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Это ключевое направление в работе областного Правительства и Губернатора Вячеслава Федорищева.
Сегодня в Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых уже превышает 270 тысяч человек. Перечень инструментов поддержки для этой категории предпринимателей разрабатывает областное минэкономразвития.
"Мы уже на протяжении четырех лет проводим ярмарки, которые дают возможность местным производителям, представителям креативного сектора презентовать и реализовать свою продукцию, — рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — За все это время участниками таких выставок-продаж стали сотни самозанятых мастеров. Многие из них уверенно идут вперед, "вырастают" из рамок специального налогового режима до индивидуальных предпринимателей и используют все возможности для развития, которые предоставляет регион".
Заявки на участие в зимней ярмарке принимаются до 1 декабря по ссылке. Все заявки пройдут предварительный отбор.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?