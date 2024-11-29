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Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре создан Совет ветеранов СВО

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре появился Совет ветеранов СВО. Об этом заявил и.о. главы города Иван Носков в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"Я рассказывал о планах по созданию такого Совета несколько дней назад. Тогда мы обсуждали это с кавалером Ордена Мужества, самарцем Евгением Куликовым, и договорились, что в ближайшее время ветераны выберут председателя Совета. В итоге, им стал ветеран СВО Максим Бурлаков. На "гражданке" он работал главным инженером на одном из нефтяных предприятий, после возращения с СВО работает в областном военкомате", — рассказал Иван Носков.

И.о. главы города подчеркнул, что Самара — первый город в регионе, где будет Совет ветеранов СВО.

"Первопроходцам всегда непросто, но сейчас есть возможность  изучить опыт других городов, взять самое нужное и важное. В любом случае, ни у кого нет сомнений в необходимости создания Совета ветеранов СВО, тем более, на развитие ветеранского движения неоднократно обращал внимание президент России Владимир Владимирович Путин", — заявил он.

Совет ветеранов будет оказывать необходимую помощь бойцам, вернувшимся из зоны СВО — в трудоустройстве, в оформлении льгот, в реабилитации, переквалификации и т. д.

"Мы же рассчитываем на поддержку бойцов в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Ветераны — это реальные, а не киношные герои, и именно они должны быть примером для сегодняшних мальчишек", — заключил Иван Носков.

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