"Акрон" победил "Оренбург" — 1:0

В субботу, 30 ноября, в Самаре в 17-м туре чемпионата России "Акрон" переиграл "Оренбург" — 1:0.

Единственный и победный гол тольяттинцы забили на 60 минуте, с передачи Кузьмина отличился Лончар — 1:0. Для черногорского полузащитника этот мяч стал четвертым в сезоне.

Следующий матч красно-черные проведут в 7 декабря в Санкт-Петербурге. Соперником станет "Зенит".