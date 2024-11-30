"Акрон" победил "Оренбург" — 1:0

В субботу, 30 ноября, в Самаре в 17-м туре чемпионата России "Акрон" переиграл "Оренбург" — 1:0.
Единственный и победный гол тольяттинцы забили на 60 минуте, с передачи Кузьмина отличился Лончар — 1:0. Для черногорского полузащитника этот мяч стал четвертым в сезоне.
Следующий матч красно-черные проведут в 7 декабря в Санкт-Петербурге. Соперником станет "Зенит".
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️