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Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Мы понимаем, что "Акрон" могут усилить определенные футболисты"

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После победы над "Оренбургом" (1:0) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев оценил игру своей команды, а также рассказал о потенциальном трансфере нового центрального защитника.

"Всех с победой. В первую очередь хочется сказать большое спасибо болельщикам, они нас гнали, они нам помогали. Особенно тем постоянным, которые ездят с нами на выездные матчи. Низкий поклон каждому. Что касается матча, думаю, что мы закономерно победили. Моментов мы создали больше и в обороне играли достаточно правильно. [...] В целом, я считаю, что мы сегодня играли с хорошей командой, и эта победа вдвойне важнее", — отметил тренер тольяттинцев.

Также он отреагировал на слова Александра Дорского из программы "Это футбол, брат! ", который утверждает, что команде нужен новый качественный центральный защитник.

"Честно, не знаю, с каких побуждений он высказал такое мнение. В чем суть: нам всегда нужны игроки, и мы понимаем, что нашу команду могут усилить определенные футболисты, и, конечно, мы в этом направлении будем работать, но сейчас нельзя сказать, что я чем-то доволен или недоволен. Команда новая, для этой лиги она молодая. Поэтому нам очень много предстоит работы во всех направлениях, и в плане селекции, и в плане дальнейших перспектив, в плане тактических нюансов, которые, надеюсь, за ту паузу, которая сейчас предстоит, нам удастся решить. Мы будем стремиться к тому, чтобы в нашей команде появлялись более сильные игроки", — подытожил Тедеев.

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